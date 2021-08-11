李佳

原标题：超市便利店发力七夕甜蜜经济

七夕将至，北京青年报记者近日走访市场发现，便利店、鲜花店、商超纷纷贴出七夕促销主题宣传海报，通过营造浪漫氛围来带动节日期间的产品销量，不少品牌也通过备货囤货、打折促销发力甜蜜经济。

北青报记者在便利蜂知春路大厦店看到，为抓住消费者在七夕当天的特定需求，店内专门开辟出节日主题货架，用来陈列青梅酒、葡萄酒、巧克力、果味糖等甜蜜系产品，其中，过半商品打出7.7折、第二件半价等优惠。为将甜蜜氛围烘托到底，便利蜂还在主题货架、风幕柜等多处位置摆放了写有“不止七夕，陪伴每天”的展板。

“七夕节当天一些餐厅位置很难订上，再加上疫情防控的因素，我和太太商量今年在家做饭庆祝，这样既避开人流又经济实惠。”在店内收银台自助结账的李先生表示，“本来我只是想到便利蜂买瓶饮料，没想到在主题货架上看到了打折的葡萄酒和青梅酒，所以就各买了一瓶，等到七夕一起开瓶。”

据便利蜂相关负责人介绍，为助力七夕浪漫狂欢节，便利蜂携手德芙、每日黑巧、元气森林、农夫山泉等多家知名品牌共同发起此次优惠活动，涵盖范围包括华北、华东和华南2000多家门店，活动从8月9日开始至22日结束，将维持半个月时间。

为了迎接七夕这个甜蜜传统节日，家乐福华北区也精选数百种“传爱”单品，与消费者一起遇见爱、表达爱。最具爱意代表性的巧克力礼盒仅售38.5元起，超市货架上摆放着德芙心语礼盒、德芙星厨美味臻享礼盒、费列罗心形礼盒等。

在酒水区域，销售人员介绍精选的酒饮才更配节日的仪式感，“送给女性可选百利草莓奶油味甜酒，两人共饮推荐克里尼利基14年威士忌，还有表达青涩爱意的梅见青梅酒，送给不善饮酒的‘他’的宾得宝含气果汁。”

另外，家乐福还准备了七夕宠粉领券活动，线上线下同步发放。顾客还可通过家乐福小程序、苏宁易购App、苏宁小店App、美团及饿了么上下单，享受3公里1小时达、10公里半日达、最高一日三送等多种服务时效。

家乐福相关人士表示，顾客进入超市前，要进行健康码扫码，并通过红外测温安检门，每一个通道都有专人严格把关。在卖场内也严格落实全员体温检测、佩戴口罩的标准，并保持良好通风，对卖场公共区域定时消杀，重点增加购物车、购物篮、收银台、自动扶梯把手等区域的消杀频次等。卖场外严格落实收货、运输及上架销售等全链条防疫服务等。

(责编：赵超、陈键)