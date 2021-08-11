董振杰 实习生褚一帆

原标题：“环保袋”的流量生意经靠谱儿吗？

在五线城市投放50台环保塑料袋免费取袋机，预估一年能够赚回200万元……这样的宣传出现在北京一家名叫“袋掌门”的环保塑料袋投放公司。“袋掌门”自称前端帮助微信公众号引流，后端为消费者免费提供塑料袋。

北京青年报记者调查发现，有“袋掌门”的投资商因为取袋量太大，被认定有刷单嫌疑，仅仅运营3天就被暂停。也有投资者投放的机器，在市场上接近于无人问津状态。

“生意”

用户扫码取走一个塑料袋

投资者可获0.25元返现

高女士今年5月在某创业类节目上看到了关于“袋掌门”的信息，觉得这是一个很有前景的项目。

“国家要求大家使用可以降解的环保袋，农贸市场、医院、药店、超市之类的地方都需要这种东西，‘袋掌门’可以免费供应，只要有人领走一个塑料袋，就可以返还给投资者0.25元。”高女士告诉北青报记者，她算了一笔账，若是投放10台机器，每台机器每天平均往外发放300个袋子，每年就有27万元的收益，“一年就能赚回投资的钱”。

高女士说，经过咨询，“袋掌门”返还给投资商的钱，都来自于需要更多流量和粉丝的微信公众号。

于是，5月底至6月中旬，高女士前往浙江杭州（签约地），签订了山东烟台龙口和黑龙江宝清县的《“袋掌门”区域代理商合作协议》，成为两个地区的代理商，共采购60台（实际到货33台）终端设备，总投入约27万元。

同样从网络和电视节目上看到“袋掌门”信息的张军（化名）也对这一项目动了心。用户只要关注不同的微信公众号或者阅读指定文章就能免费取袋，而返还给投资商的费用由流量的获取方支付。

“按照每台机器每天被刷走200至300个塑料袋估算，一台机器每天收入五六十元，两三个月就能收回机器的成本。”张军说，经过核算，自己决定投资20多万元，准备采购20台机器（目前只有部分机器到货），“我测试了一下，可能跟当地居民的认知度以及对关注陌生公众号的担忧有关系，在我们小区内每天只能刷出几十个袋子，在有人引导时最多一天刷出90多个。”

张军说，机器的取袋流程也在不断变化，一个微信号每天能取两个袋子，有时能取三个。另一代理商邓飞（化名）投资将近20万元（部分机器到货），将机器设在当地农贸市场等处，“一台机器每天能发出去几十个塑料袋，现在还不好判断能不能赚钱。”邓飞说，他所投放的机器，领袋子的人需要关注两个普通的微信公众号，领取两个袋子，想领第三个袋子，则需要阅读一篇文章，不少人认为阅读更费时间，有些等不及，所以会放弃。

纠纷

每天被取走千余个塑料袋

被认定恶意“刷单”

“每天被取走约1000个塑料袋。”高女士投放在山东龙口一家茶叶店门前的设备得到了当地人的关注，就在高女士认为投资成功等待获利时，“袋掌门”公司认为高女士的这一机器正在恶意“刷单”，以运营存在异常为由，给这台机器摁下暂停键。

高女士投放机器所在茶叶店老板姜女士告诉北青报记者，当地居民都比较了解国家的限塑令，对环保塑料袋的需求很大。7月23日，投资商高女士在她的店门前投放了智能取袋机，只要扫码关注微信公众号，就能免费领取。其实，在高女士投放取袋机之前，她的店门前已经有商家在此设置其他品牌的取袋机，而且附近还有多个品牌的同类机器。最早有商家在三个多月前就开始投放。“不知道为什么，运转了三天，‘袋掌门’就停了，到现在也没有重开。”姜女士说。

8月9日，北青报记者跟随高女士一起，来到设立在北京朝阳瀚海大厦的“袋掌门”总部，公司吴姓负责人就高女士投资运营中关心的问题进行了回应。

吴先生解释称，公司对投放在各地的机器没有取袋数量限制，没有运营时间限制，可以根据市场需要放置在合适的地方，但是高女士在龙口的机器被发现存在异常现象，所以被要求暂停。

吴先生介绍，公司后台系统有一套算法，由于龙口投放点的取袋者存在高频重复，判定高女士的运营机器存在刷单行为。

对于公司负责人的说法，高女士一再否认有故意刷单行为存在。

至于如何解决和高女士之间存在的问题，吴先生说，可以为高女士调控到其他的区域，或者帮忙将设备卖掉，若确需退款解约，公司愿意退还20%左右的费用（6.5万元）。而高女士则希望退出“袋掌门”的全部代理，公司全额退款。

当天上午，双方对这一方案的商谈并未达成一致。

走访

运营称取袋数量不设限

合作公众号近3000个

8月9日，北青报记者以河北大厂投资者名义拨打“袋掌门”上的营销电话，运营经理王女士介绍，根据目前的要求，出资20万元可以获得50台设备，不管超市、医院还是社区，只要人流量集中的地方都可以。

运营经理称，公司每天提供不同的微信公众号供取袋者关注，合作的公众号约有3000个，取袋者每天关注三个，至少可以取三年。对于设立在工地门前还是其他地方，公司并不限制。至于每天可以取袋的数量，同样不限。“每天取走2000个还是3000个，公司都是没有限制的。”王经理说，取袋者取走袋子之后，投资人的手机上就有显示，等盈利积累到100元之后，就可以提现。“那些钱都是需要流量的公众号运营者给的，代理商的一台设备出四五百个袋子很正常。”

8月10日，北青报记者联系“袋掌门”项目招商部陈经理。陈经理介绍，“袋掌门”的加盟方式为区/县代理。陈经理告诉北青报记者，公司对每个设置点发放塑料袋的数量不做限制，但对于采取技术手段的刷单取袋行为，则发现后会立即关停。但对于如何会被认定“刷单”，陈经理并未给出解释。

(责编：赵超、陈键)