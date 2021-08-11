原标题：住建部征求意见稿：城市更新须防止大拆大建

中国住房和城乡建设部10日就《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知(征求意见稿)》公开征求意见。

通知指出，近期，各地积极推动实施城市更新行动，但在推进过程中，出现继续沿用过度房地产化的开发建设方式，大拆大建，急功近利的倾向，有些地方出现随意拆除老建筑、征迁居民、砍伐老树、变相抬高房价、提高生活成本，产生新的城市问题。

因此，通知提出三大方面，共11条具体要求。针对大拆大建等问题，通知指出，严格控制大规模拆除，原则上老城区更新单元(片区)或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%。严格控制大规模增建，原则上更新单元(片区)或项目内拆建比不宜大于2。严格控制大规模搬迁。更新单元(片区)或项目居民就地、就近安置率不宜低于50%。

同时，不大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区，导致住房租赁市场供需失衡，加剧新市民、低收入困难群众租房困难。统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题，住房租金年度涨幅不超过5%。

此外，通知还提出，坚持应留尽留，全力保持城市记忆；坚持量力而行，稳妥推进改造提升。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，过去，经济建设、大项目上马对空间的诉求强烈。城市外延扩张受约束时，就想到对老城区大拆大建，这样就可以给大项目、房地产、城市地标腾出空间。

如今，旧改告别大拆大建，走向和风细雨的城市更新。李宇嘉说，城市告别大拆大建本质上，也是告别房地产依赖，夯实房住不炒。告别大拆大建后，因拆迁导致的被动住房需求爆发、炒作“规划概念”等导致房价租金上涨的因素，也就不存在了。(记者 庞无忌)

(责编：赵竹青、陈键)