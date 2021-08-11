原标题：“一物一码”撬动全链路数字化转型

当前，新一轮的科技革命和产业革命催生新技术、新模式、新业态，面对接踵而至的产业变革与升级，数字化转型成为企业应对外部不确定性的关键策略和共识。

传统企业在数字化转型中，往往因公司数据资产繁杂，数据资源散落在各个业务系统中，难以做到快速打通生产、供应链、营销等多个环节的数据，建立起覆盖生产全流程、产品全生命周期的数据链，进而减缓了企业数字化转型的进程，更影响了行业上下游企业的协同发展。

针对这些痛点，市场上也出现了一大批公司为企业数字化转型提供服务的公司，兆信股份就是其中之一。其“一码通”以一个商品对应一个二维码为“2C”的展现形式，通过扫描二维码可以了解产品从原料、生产制造、质检、物流、营销、终端数据等全生命周期管理的数据。二维码就是商品唯一标识，是商品的身份证件，可以验证真假，也可以进行商品的完整追溯。

以中石油润滑油为例，每一个润滑油单品都有唯一的身份二维码，即“一物一码”，扫码可以鉴真伪，可以窜货稽查，可以溯源润滑油的流通走向，这些码又与箱码、托码关联，便于仓储和经销管理。实现了数百条的产线自动化改造，大力推动了中石油润滑油“智慧工厂”的建设。

乖宝宠物食品集团也是一物一码应用的受益者。通过“一物一码”贯穿全供应链，连接消费者，形成闭环，将传统依靠人工的运作模式转变为依托于信息化、数字化、智能化系统开展业务，提升了市场响应能力。同时通过数字化驱动业务创新，全供应链的深度参与应用，形成丰富的业务数据沉淀，将沉淀下供应链各个环节的海量数据，为防伪防窜分析、创新营销、产销协同、超级会员应用、大数据分析等提供了数据支撑，而这些举措的效果都将在年营收上进行体现。

“较以往业界更常见的一个批次对应一个码，‘一物一码’使企业管理者更细颗粒度地看到自身产品各环节的数据，可以在质量追溯中更精准的找到问题所在，也能更全面细致的根据相关数据做出正确决策。”张永红表示。

一物一码带有“B2B2C”属性，比如酒业、食品、宠物用品、化妆品、汽配等，它们都有上游供应商和下游服务商，生产的是带有具体包装的实体商品，并通过完整销售环节将其交到消费者手中。

以酒企为例，其在生产、管理、营销等方面都存在痛点，亟需数字化改造。如在生产环节，酒厂普遍存在系列酒种类多，生产批量小，换线频次高，计划达成率较低的痛点，从原料到生产到包装各个生产环节都是信息孤岛，无法进行数据流的打通；在管理环节则有防伪溯源、渠道防窜、物流管理的刚需；在营销环节则存在难以精确定位消费者，营销手段单一、消费数据难以反哺营销及生产的症结。

在生产端，“一物一码”可以清晰看到一瓶酒生产的全过程，产线信息流实现了自动化建设，生产过程也全面透明化，数据也能支持生产流程优化和生产计划的有效执行；在产品渠道运营方面，“码”可以记录每瓶酒的物流路径，清晰掌握销存管理，而且“码”可以实现防伪溯源，让消费者自动稽查预警，这也给酒企省去了大量的市场督查成本；在营销端，“一物一码”更是将每一个产品都成为连接品牌与消费群体的数字化触点，一方面为消费人群提供更精准、定制化的服务，另一方面，也可以让酒企了解其消费者画像，设计和管理更丰富的营销活动，甚至反哺生产决策。

郎酒股份就是酒业的典型代表，其成为了全国首个工业互联网白酒行业标识解析节点。截至2021年4月，郎酒股份实现标识注册量4亿，全国排名11，标识解析量近2千万。据了解，其5大事业部、泸州和二郎两大生产基地、20条包装线、2000+经销商渠道、50000家核心餐饮终端进行了数字化改造，张永红透露。

“尽管不同行业在产线设计、渠道布局等多方面都存在很大的差异性，但数字化转型痛点上却有很多的相同点。”张永红提到。

如今，各行业企业数字化正如火如荼的进行。但麦肯锡的调查显示，全球企业数字化转型成功率仅为20%。仍有高达80%的企业面临着数字化转型无法达到目标的窘境，在这样的背景下，真正能够帮助企业实现数字化型的方案就变得更有价值。

张永红表示，数字化是企业下一轮竞争的制高点，数字化是有先发优势的，谁先做就可能率先抢占了战略高地，数字化的本质使命第一是推广好的产品，第二是服务好客户。“数字化本质很重要是要找到用户，找到精准用户，找到重度消费者。因此，数字化不仅仅是一个工具和解决方案，重要是建立品牌与消费者之间的连接和信任。”

(责编：赵竹青、陈键)