新华社记者谢希瑶、刘巍巍

原标题：持续两位数高增长！下半年开局释放外贸“稳”信号

近日，下半年首个外贸成绩单出炉——增长24.5%。

连续14个月同比正增长，保持两位数高增长，走势可谓稳健。

海关总署数据显示，今年前7个月，我国进出口总值21.34万亿元人民币，同比增长24.5%，比2019年同期增长22.3%。

“相当有韧性，相比2019年也保持了两位数的增长。”海关总署统计分析司司长李魁文说。

他表示，继上半年我国进出口规模创下了历史同期最好水平后，在较高基数影响下，前7个月进出口同比增速放缓，但仍然保持较高水平，殊为不易。

当前，疫情在海外不少地区显著反弹，给世界经济复苏前景带来不确定性。

从7月当月看，我国进出口总值同比增长11.5%，环比下降0.8%，比2019年同期增长18.8%。

7月进出口环比回落，怎么看？

“结合7月PMI新出口订单再度走弱来看，意味着出口的压力有所加大。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明分析说，原材料价格保持高位、物流成本只升不降、人民币汇率波动等因素给外贸企业造成的压力仍然较大。

当前，疫情对于国际贸易的影响不可小觑。在全球重要制造业基地东南亚地区，印尼、泰国、越南、马来西亚等国正受到新一轮疫情制约，部分国家封控措施导致港口拥堵加剧。

“有货发不出去，等着等着运费又涨了。”浙江万马高分子材料集团有限公司营销中心副总经理董黎丽说。该企业主营线缆用高分子材料产品，主要销往东盟、中东、南美等地，95%依靠海运。

董黎丽介绍，企业出口占比从去年还只有5.6%上升到今年上半年10%以上，7月份订单“总体稳定，略有减少”。

白明表示，尽管全球疫情有所反弹，但随着全球范围内疫苗接种率的提升，加之一些国家的生产不受防疫限制，各国生产力逐步恢复，对中国产能的依赖逐步减小，也是导致订单回流、出口回落的原因之一。

谈及压力，江苏宝时得科技(中国)有限公司供应链高级关务经理胡雪莲也表示，原材料价格上涨、全球芯片短缺、船公司运力和准班率不足等因素，都令企业经营压力大增，“我们需要花更高的价格来获取原材料的供应保障。”

压力并没有抑制中国外贸的活力。

从经营主体看，民营企业进出口增速最快、势头强劲。前7个月，民营企业进出口增长31%，占我国外贸总值的47.9%，比去年同期提升2.4个百分点。

以宝时得为例，该企业集电动工具研发、制造、营销于一体，7月份订单比6月份增长约30%。

“美国地区大客户增长约32%，欧洲地区增长约28%。”胡雪莲说，7月份订单增长是因为受疫情和船期滞后因素影响，传统销售旺季提前到来，客户提前为“黑色星期五”和圣诞季备货。

压力中更显韧劲，中国外贸企业以变应变，抢抓机遇。

创立20多年来，宝时得一直将海运作为出口物流方式。但在今年4月，该企业决定选择新的出口通道——中欧班列。4月以来，宝时得生产的35个标箱智能割草机分别从重庆、苏州、义乌等地搭乘中欧班列运往欧洲。

“公司在欧洲销售旺季，选择中欧班列来达成时效要求，满足市场促销。”胡雪莲说。

去年7月1日，宝时得300台吸尘器按“跨境电商出口海外仓”贸易方式在苏州工业园区海关申报成功，这也是江苏首单跨境电商出口海外仓业务。一年来，该企业跨境电商业务发展增势喜人，是跨境电商等新业态引领外贸发展的一个生动缩影。

“我们跨境电商业务的全年订单已经爆满。”胡雪莲说，今年下半年整体订单量需求旺盛，各大客户依旧看好中国制造。开展跨境电商业务之后，企业在亚马逊平台上的销售额约占整体销售额的2%左右，预计未来还会不断发展壮大。

胡雪莲介绍，继在北美成功开展跨境电商业务后，宝时得还将在欧洲等地开拓新的跨境电商业务，“相信未来的业绩也会很亮眼。”

“不盲目乐观，也并不悲观。”董黎丽说，疫情虽然带来了很多不确定性，但也给电缆材料打入相对排他的国外市场带来契机，随着疫情逐步好转，出口国开工率逐步恢复，全年出口仍然会保持小幅上涨。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉认为，中国维护全球产业链供应链稳定的作用不可替代，而且作用越来越突出。当前中国外贸面临的风险挑战总体看来自外部，倒逼外贸企业加快转型升级步伐，抢抓全球产业链供应链重构契机，把握外贸新业态新模式发展趋势，稳扎稳打应对机遇挑战。

(责编：赵竹青、陈键)