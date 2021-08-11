原标题：邓亚萍直播首秀来了！

8月9日，受南海区经济促进局、南海区文化广电旅游体育局和天猫的联合邀请，中国第一个乒乓球大满贯得主邓亚萍莅临佛山南海，开展“冠军‘邓’场，直播助力中国新制造”的直播，进一步擦亮南海新制造的新名片、新招牌，助力南海企业全面推进数字化升级。

为南海带货 助力品牌企业升级

直播还未开场，邓亚萍就在现场打起了乒乓，身姿灵活矫健，让直播间很快聚集起了数万名观众。

“拼尽全力，做到极致就是冠军。”邓亚萍一边说，一边端起手里南海制造的电热烧水壶向网友介绍，就像“隐形冠军”之城南海一样，本着拼搏、坚持、执着的精神，无数人在这里打造一件件冠军产品，让中国制造跑在世界前沿。

对于此次南海行，邓亚萍表示，南海是中国制造的一颗明珠，这次为南海制造带货，是想为消费者带来真正物美价廉的好东西，同时助力优秀的中国品牌企业升级。

中国制造重镇 在思变求进

虽是制造“隐形冠军”之城，在酒香也怕巷子深的互联网时代，南海也在思变求进。

作为中国的制造重镇，制造业是南海的根，民营企业是南海的本，如今南海规模以上工业企业超过3100家，且南海泛家居优质企业普遍重视研发。

南海经济促进局相关负责人表示，邀请邓亚萍走访制造业隐形冠军企业、为南海制造直播带货，不仅能够强化消费者对南海制造冠军品质认知，还能挖掘和培育南海制造数字化升级示范标杆，引导南海制造业企业积极进行数字化升级。

数字化升级 打通南海线上经济内循环

邀请邓亚萍直播只是南海区政府积极推动产业数字化升级的冰山一角，近年来南海区政府构筑南海企业线上发展阶梯式发展路径，通过构建南海线上营销矩阵，积极推动数字化赋能打通南海线上经济内循环链路，实现经营效率和竞争能力的全面提升。

2020年起，南海区政府就联手阿里举办了“南海家·生活专场”系列活动，发动全区超过80个协会参与，触达企业超过1000家。其中近400家企业成功上线商品近5000个，拉动销售额超过15亿元，并为全区中小型制造业企业产品上线提供免费服务。

今年以来，南海区政府一面继续促进“南海家·生活专场”系列活动品牌往纵深发展，通过产业带名片宣传、国潮产品线下巡游等方式，积极传播南海优质制造的产业带形象；另一面还积极联动地区性融媒体发起“南海好物”推介活动，重点关注中小企业线上突围，为参与品牌提供各类新媒体宣传资源，以销促产助力企业品牌升级。

(责编：董童、李源)