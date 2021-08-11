人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

助力企业提升避险意识能力 商务部开展全国汇率避险线上培训

2021年08月11日13:49 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月11日电 （孙阳）近年来，人民币汇率双向波动日益常态化，特别是疫情影响下，汇率波动风险进一步加大。不少外经贸企业反映，不懂、不会汇率避险，生产经营和利润受到了不同程度影响。据悉，商务部将“帮助企业提升汇率避险意识和能力”纳入“我为群众办实事”项目清单，并提出明确要求。

商务部财务司在前期编发汇率避险手册、促进银企对接等工作的基础上，近日，采取“直播+录播”方式，组织开展全国汇率避险业务线上培训。

今年6月，商务部财务司会同人民银行、外汇局有关司局，组织召开培训开班式，面向全国省级商务主管部门，加强政策宣讲，进行经验交流，明确工作要求，推动各地更好帮助企业提升汇率避险意识和能力，全国共600余人视频参加。同时，财务司、国际商报会同相关金融机构，围绕回答“为什么避险”以及“怎么避险”等问题，录制33节公开课程，通过“商务培训网”向广大企业公开发布。

商务部相关负责人介绍说，此次培训的举办，有助于各地在后续落实中进一步加强对企业特别是中小企业的指导，组织更多企业学习培训课程，帮助用好各类汇率避险工具，解决“不懂、不会”的问题，稳定生产经营；进一步落实好跨境人民币政策支持稳外贸稳外资相关举措，支持企业使用人民币结算。同时，有助于引导企业集中精力干好主业，杜绝投机心理，把更多精力投入到产品技术转型升级中去，增强抗风险能力。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
助力企业提升避险意识能力 商务部开展全国汇率避险线上培训
　　人民网北京8月11日电 （孙阳）近年来，人民币汇率双向波动日益常态化，特别是疫情影响下，汇率波动风险进一步加大。不少外经贸企业反映，不懂、不会汇率避险，生产经营和利润受到了不同程度影响。…
二季度货币政策释放哪些信息？业界：保持稳健基调 非转全面宽松
　　人民网北京8月11日电 （记者李彤）“6月末广义货币同比增长8.6%，社会融资规模存量同比增长11%。”“小微企业综合融资成本稳中有降。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部