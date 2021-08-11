人民网北京8月11日电 （孙阳）近年来，人民币汇率双向波动日益常态化，特别是疫情影响下，汇率波动风险进一步加大。不少外经贸企业反映，不懂、不会汇率避险，生产经营和利润受到了不同程度影响。据悉，商务部将“帮助企业提升汇率避险意识和能力”纳入“我为群众办实事”项目清单，并提出明确要求。

商务部财务司在前期编发汇率避险手册、促进银企对接等工作的基础上，近日，采取“直播+录播”方式，组织开展全国汇率避险业务线上培训。

今年6月，商务部财务司会同人民银行、外汇局有关司局，组织召开培训开班式，面向全国省级商务主管部门，加强政策宣讲，进行经验交流，明确工作要求，推动各地更好帮助企业提升汇率避险意识和能力，全国共600余人视频参加。同时，财务司、国际商报会同相关金融机构，围绕回答“为什么避险”以及“怎么避险”等问题，录制33节公开课程，通过“商务培训网”向广大企业公开发布。

商务部相关负责人介绍说，此次培训的举办，有助于各地在后续落实中进一步加强对企业特别是中小企业的指导，组织更多企业学习培训课程，帮助用好各类汇率避险工具，解决“不懂、不会”的问题，稳定生产经营；进一步落实好跨境人民币政策支持稳外贸稳外资相关举措，支持企业使用人民币结算。同时，有助于引导企业集中精力干好主业，杜绝投机心理，把更多精力投入到产品技术转型升级中去，增强抗风险能力。

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