人民网北京8月11日电 （记者李彤）“6月末广义货币同比增长8.6%，社会融资规模存量同比增长11%。”“小微企业综合融资成本稳中有降。”近日，中国人民银行（以下简称“央行”）发布的《2021年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称“《报告》”）显示，疫情发生以来我国坚持实施正常的货币政策，今年上半年货币政策力度已基本回到疫情前的常态。

业界人士接受人民网财经采访时表示，此次《报告》在对最新经济形势的评估上，与一季度货币政策报告相比更为谨慎，意味着下半年货币政策将向稳增长方向适度微调，但不会转向全面宽松。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，在经济形势评估方面，《报告》的基本观点秉承了7月30日中共中央政治局会议做出的判断，即“当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。”一季度报告中的“积极因素明显增多”未再提及。这也体现了央行下半年工作会议公报中提出的“切实把思想和行动统一到党中央对经济形势的判断和决策部署上来”。

“此次发布的《报告》中，解释了‘国内经济恢复仍然不稳固、不均衡’的具体表现，即出口受高基数影响增速可能放缓，部分领域投资增长偏弱，餐饮旅游等接触型消费尚未完全修复，经济增长动能在可持续性上面临一定挑战。”王青说，这意味着在新的国内外疫情和经济形势下，未来货币政策将向稳增长方向适度微调，7月全面降准可视为朝着这个方向迈出的第一步。

值得关注的是，《报告》提出，“6月份贷款加权平均利率为4.93%，创有统计以来新低。”平安证券在点评中认为，央行通过调整存款利率自律上限，增强了LPR金融机构内外部定价中的基准作用，引导银行降低实体融资成本。此外，还通过完善宏观审慎评估体系考核，进一步引导贷款结构优化。上半年普惠小微贷款余额同比增长31%，制造业中长期贷款余额同比增长41.6%。

在物价走势判断上，《报告》继续认为下半年国内全面高通胀风险不大，控物价不会掣肘货币政策灵活调整。《报告》预计，“下半年国内CPI将在合理区间内平稳运行”，并认为“随着基数效应消退和全球生产供给恢复，未来PPI有望趋于回落。”

王青认为，这意味着央行判断下半年国内全面高通胀的风险不大，物价走势不会成为货币政策灵活调整、适度向稳增长方向微调的掣肘。

针对《报告》强调的“增强宏观政策自主性”，中泰国际认为，央行提出了需要关注发达经济体货币政策以及新兴经济体跨境资本流动等风险，更加强调了以我为主，通过增强人民币汇率弹性，来应对外部环境变化，加强预期管理，发挥汇率调节宏观经济和国际收支的“稳定器”作用。

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