人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年7月金融统计数据报告，数据显示，7月末广义货币（M2）余额230.22万亿元，同比增长8.3%。7月份人民币贷款增加1.08万亿元，比上年同期多增905亿元。

广义货币增长8.3%，狭义货币增长4.9%

7月末，广义货币（M2）余额230.22万亿元，同比增长8.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点；狭义货币（M1）余额62.04万亿元，同比增长4.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2个百分点；流通中货币（M0）余额8.47万亿元，同比增长6.1%。当月净投放现金371亿元。

7月份人民币贷款增加1.08万亿元，外币贷款减少29亿美元

7月末，本外币贷款余额192.68万亿元，同比增长11.8%。月末人民币贷款余额186.58万亿元，同比增长12.3%，增速与上月末持平，比上年同期低0.7个百分点。

7月份人民币贷款增加1.08万亿元，比上年同期多增905亿元。分部门看，住户贷款增加4059亿元，其中，短期贷款增加85亿元，中长期贷款增加3974亿元；企（事）业单位贷款增加4334亿元，其中，短期贷款减少2577亿元，中长期贷款增加4937亿元，票据融资增加1771亿元；非银行业金融机构贷款增加1774亿元。

7月末，外币贷款余额9444亿美元，同比增长6.9%。当月外币贷款减少29亿美元，同比多减221亿美元。

7月份人民币存款减少1.13万亿元，外币存款减少230亿美元

7月末，本外币存款余额231.92万亿元，同比增长8.8%。月末人民币存款余额225.49万亿元，同比增长8.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.7个百分点。

7月份人民币存款减少1.13万亿元，同比多减1.21万亿元。其中，住户存款减少1.36万亿元，非金融企业存款减少1.31万亿元，财政性存款增加6008亿元，非银行业金融机构存款增加9576亿元。

7月末，外币存款余额9960亿美元，同比增长25.5%。当月外币存款减少230亿美元，同比多减383亿美元。

7月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率和质押式债券回购月加权平均利率均为2.08%

7月份，银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交126.53万亿元，日均成交5.75万亿元，日均成交同比增长4.5%。其中，同业拆借日均成交同比下降15.6%，现券日均成交同比下降19.8%，质押式回购日均成交同比增长15.6%。

7月份同业拆借加权平均利率为2.08%，比上月低0.05个百分点，比上年同期高0.18个百分点；质押式回购加权平均利率为2.08%，比上月低0.09个百分点，比上年同期高0.17个百分点。

7月份跨境贸易人民币结算业务发生6962亿元，直接投资人民币结算业务发生4979亿元

7月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4799亿元、2163亿元、1370亿元、3609亿元。

(责编：罗知之、吕骞)