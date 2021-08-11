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商务部拟规范城市商圈建设：实行总量控制 避免大拆大建

2021年08月11日16:05 | 来源：人民网
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人民网北京8月11日电 （赵竹青）商务部官网11日发布《城市商圈建设指南（征求意见稿）》。

征求意见稿指出，坚持总量控制。根据城市经济发展水平、人口规模和消费升级需求，结合城市相关规划，合理确定城市商圈总体规模，优化网络布局，完善服务功能。对城市中心区商业过度饱和的商圈实行商业设施规模总量控制，严格控制新建、扩建商业建筑规模。重点补齐社区商业发展短板，促进城市商业适度均衡发展。

同时，将城市商圈更新改造与城市更新相结合，立足现有城市商圈基础，着力优化存量，盘活闲置商业资源。遵循商业发展规律，防止求大求高，避免大拆大建，做到商业环境与城市功能、居住环境相协调，业态发展和居民需求相匹配。

此外，要基于城市现状和发展需求，引入新理念、新技术、新业态、新模式，推动城市商圈升级改造，促进商圈差异化发展，形成不同层级商圈功能和业态互补的发展格局。

在管理运营方面，征求意见稿提出，要创新管理和服务模式，探索建立政府指导、行业自律、业主自洽、社会监督、群众评议的治理模式。统筹整合商圈内政策、制度、规范、规章等，优化对商圈的指导和管理工作。要鼓励商铺业主、入驻商户发起成立自律组织，鼓励建立商圈服务标准，提升商圈知名度和影响力。加强商圈消防安全管理，鼓励建立商圈消防安全管理服务标准。

(责编：赵竹青、吕骞)

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