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人民银行：7月末社会融资规模存量302.49万亿元 同比增长10.7%

2021年08月11日17:44 | 来源：人民网
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人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年7月社会融资规模存量统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%。此外，7月社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元。

社会融资规模存量方面，初步统计，7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为185.38万亿元，同比增长12.4%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.31万亿元，同比下降4%；委托贷款余额为10.91万亿元，同比下降2.6%；信托贷款余额为5.48万亿元，同比下降23.6%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.27万亿元，同比下降9.3%；企业债券余额为28.83万亿元，同比增长6.8%；政府债券余额为48.68万亿元，同比增长15.7%；非金融企业境内股票余额为8.84万亿元，同比增长14.4%。

从结构看，7月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61.3%，同比高1个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.8%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3.6%，同比低0.5个百分点；信托贷款余额占比1.8%，同比低0.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比1.1%，同比低0.2个百分点；企业债券余额占比9.5%，同比低0.4个百分点；政府债券余额占比16.1%，同比高0.7个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，同比高0.1个百分点。

社会融资规模增量方面，初步统计，7月社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加8391亿元，同比少增1830亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少78亿元，同比少减446亿元；委托贷款减少151亿元，同比少减1亿元；信托贷款减少1571亿元，同比多减204亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2316亿元，同比多减1186亿元；企业债券净融资2959亿元，同比多601亿元；政府债券净融资1820亿元，同比少3639亿元；非金融企业境内股票融资938亿元，同比少277亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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