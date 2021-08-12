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业界：将"世界一流"与"中国特色"有机融合 推动建设"世界一流学会"

人民网记者 车柯蒙
2021年08月12日09:31 | 来源：人民网
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当前，“学会”作为凝聚科技人才的重要平台，聚力推动高质量发展成为当务之急。中国科协党组书记、书记处第一书记怀进鹏指出，如何在新时代发挥科技共同体的作用，把科技人才的优势转化为创新创造的优势，把学会组织的优势转化为高水平自立自强的优势，是科技界、科技共同体共同思考并推进的重要内容。

近日，在第二十三届中国科协年会分论坛“学会创新发展论坛”上，如何将“世界一流”与“中国特色”有机融合，探索具有中国特色的学会发展方向成为众多专家关注的焦点。

科技自立自强是世界一流学会追求的目标之一。对此，中国自动化学会秘书长张楠认为，中国的世界一流学会首先应该是一个自立自强的学会，应该具有足够强大的造血功能、能够自给自足。

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，科学范式正在深刻变革，科技与经济、社会、文化、生态文明加速融合渗透。服务科技创新，不断将创新成果转化为发展动力成为很多专家对学会的期待。

中国化工学会副理事长兼秘书长华炜表示，世界一流的学会，要能够引领一个行业的发展，引领最新的技术进展、研究方向。除此之外，学会还应把“为企业服务”纳入视野，将技术创新、科技进步的成果变成经济发展的动力。

中国有色金属学会理事长贾明星指出：“当前科研创新跟产业仍有脱节的地方，很多科研成果不能转化成为实际生产。”因此，他认为，有必要加强国内的学术交流，这对科技创新乃至整个产业的发展来说都至关重要。

中国科学院院士、中国科学技术协会名誉主席韩启德表示，新形势下要进一步激发学会活力，开拓一条既适合中国国情，又与国际接轨的学会创新发展道路。积极借鉴国外学会的成功经验，是当下推动学会创新高质量发展的重要途径之一。

全国科技振兴城市经济研究会理事长，清华大学经济管理学院特聘管理教授胥和平认为，发展成为世界一流学会，应该“把握当代科技发展的趋势，推动全球科技同行深度交流合作，促进科技全球化的新发展。要有国际视野、国际影响，在世界科技界有更多中国声音。”

清华大学社会科学学院教授，科技政策、科技史专家李正风则表示：一流学会意味着对高水平的专业人员有凝聚力和吸引力。“从这个角度来讲发展，中国的学会不仅要是中国的学会，而且要逐渐的变成国际化的、全球化的学会，要吸纳全球更多的优秀科学家来参与。”

世界一流学会作为各领域专业人才的聚合平台，首要任务是发挥学术引领作用。

“作为一个学会，最核心的是要通过更好地服务于科学发展来服务社会。”中科院战略咨询研究院研究员杜鹏认为，当下，伴随互联网技术飞速发展，学会可以“更好的抓住了科技期刊的作者、读者群，打造知识社区，让产学研相关主体根据自己的需要参与讨论，各取所需。”

(责编：赵超、吕骞)

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