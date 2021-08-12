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国家铁路局：坚决防止疫情通过铁路运输扩散 全力保障旅客健康安全

2021年08月12日09:56 | 来源：人民网
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人民网北京8月12日电 （记者乔雪峰）记者从国家铁路局获悉，针对近期疫情防控严峻形势，国家铁路局坚持人民至上、生命至上，毫不松懈持续抓好疫情防控工作，坚决防止疫情通过铁路运输扩散，全力保障广大旅客和职工健康安全。

国家铁路局相关负责人接受记者采访时表示，国家铁路局坚持把疫情防控作为当前暑运工作的重中之重，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，把握暑期运输特点和属地疫情防控形势，充分研判风险，安排部署铁路监督检查工作。

上述负责人告诉记者，国家铁路局督促铁路运输企业严格落实国家疫情防控政策和属地防控要求，调整列车运行方案，限制售票，全面开展站车消杀，实施旅客进出站体温检测、健康码查验等措施，坚决防止疫情通过铁路运输传播扩散。同时抓好内部防控，教育干部职工严格遵守各项防控要求。

此外，为进一步压紧压实疫情防控工作责任，国家铁路局还赴北京西站、北京南站检查指导铁路旅客运输疫情防控工作，现场检查疫情防控、暑运组织、安全保障、站车服务、应急准备等情况。

上述负责人表示，针对疫情防控工作重点环节，强调再检查、再分析、再部署，全面排查各区域、各岗位、各环节存在的风险隐患，对与站车有关联的劳务外包、业务外包、设备维保、站内施工、站车经营、快运服务以及公安、武警、志愿者等单位人员进出站、上车情况进行再摸排、再梳理，理清各方职责，明确责任主体，落实防控责任，加强与相关部门的沟通协调，形成信息互通、资源共享、路地联动的防控合力，从严从紧，不留死角，织密筑牢防线，牢牢把住首都铁路疫情防控关口。

(责编：赵超、吕骞)

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