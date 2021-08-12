人民网记者 车柯蒙

近年来，我国税收制度改革不断深化，税收征管体制持续优化，纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性不断提升。为深入推进税务领域“放管服”改革，完善税务监管体系，打造市场化法治化国际化营商环境，更好服务市场主体发展，今年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》（以下简称《意见》）。

近日，在深入贯彻《意见》精神的基础上，多地结合地方实际情况印发《关于进一步深化税收征管改革的实施方案》（以下简称《实施方案》），为各地“十四五”时期进一步深化税收改革作出了总体规划。

多措并举推动税收征管规范性、便捷性、精准性

《意见》指出，到2022年，在税务执法规范性、税费服务便捷性、税务监管精准性上取得重要进展。

“一个窗口就办完了，耗时短又便捷。”近日，湖南省娄底市娄星区南阳村的李健在市房屋产权交易中心用时不到6分钟就完成了新购房产的办税缴费事宜。

不动产交易，涉多个部门，每笔涉税业务需要操作5个系统。为有效解决这一难题，国家税务总局湖南省税务局按照《湖南省关于进一步深化税收征管改革的实施方案》的要求，在娄底市试点开发推行“区块链+不动产”交易平台。

据了解，该平台是按照“集成上链、一体办理”原则，运用区块链技术开发的业务办理系统。该系统通过构建统一的上下链数据标准，有效集成多部门信息资源，实现不动产交易办证“一窗受理、一链办结”。

为进一步优化税务执法方式，河北省税务部门围绕京津冀协同发展、雄安新区建设、中国（河北）自由贸易试验区建设和冬奥会筹办等重大战略，创新税收执法、服务、监管、共治措施，提升服务水平。优化京津冀协同发展税收便利化举措，深化京津冀执法信息互通和结果互认。简化涉税涉费事项跨省迁移程序，落实全国通办事项清单。推动改革措施在雄安新区先行先试，打造先进的征管服务体系。在冬奥项目建设、冰雪产业和中国（河北）自由贸易试验区建设等方面完善税收服务和管理措施，发挥税收作用。

国家税务总局石家庄市税务局党委书记、局长张颖悟在接受人民网记者采访时表示，要进一步创新理念机制，系统集成推进，着力推动制度规范、信息技术、业务流程、数据要素等一体化融合升级，在提高政策落实精度、彰显税收执法温度和加大违法打击力度上推出具体举措。

在智慧税务建设方面，江西省《实施方案》强调从更深层次、更广领域深化信息技术在税务领域中的应用，并对落实发票电子化改革任务、融入“智联江西”建设、推进数据汇聚联通等作出了具体安排，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造。

在山西，《实施方案》明确了进一步深化税收征管改革的6大类27项工作任务，从全面推进税收征管数字化升级和智能化改造、进一步优化税务执法方式、提供高效智能税费服务、精准有效实施税务监管、深化拓展税收共治格局、切实强化税务组织保障等方面推出具体的改革措施。

着眼地方发展特点 优化税收营商环境

记者梳理发现，各地方《实施方案》既保障不折不扣落实中央文件精神，又注重地方实际，突出针对性和可操作性。

在浙江省，《实施意见》着眼浙江经济特点，提出要通过积极落实税费政策，助力浙江省高质量发展建设共同富裕示范区。近年来，浙江省税务部门积极深化税收改革，持续优化税收营商环境。数据显示，“十三五”时期，浙江市场主体减税负担“减轻”，办税缴费成本持续“减少”，全省累计减免税费1.5万亿元，占同期税费收入的28.4%。

在山东省，税务部门结合山东省营商环境建设需要，增加了压缩出口退税、增值税留抵退税时间、优化自然人社保费医保费缴库方式和退库流程等内容。推行税收专家顾问与企业“一对一”直连服务模式，实施“一户一策”一揽子税费解决方案。

在吉林省，税务部门将税务总局43项各地可积极探索主动实施的改革措施细化为具有吉林特色的100项具体落实措施，在完全承接税务总局第三类43项改革任务的基础上，细化出50项创新措施。如，不动产交易线上办理，立足东北亚区位优势服务“一带一路”，运用吉林省“涉企政策直达平台”推送税收优惠政策等。

在上海，在税务总局金税四期、电子税务局建设总体框架下，税务部门以“数据赋能”为切入点，将智慧税务建设与上海城市数字化转型紧密结合，充分运用大数据、云计算、人工智能、移动互联网等现代信息技术，加快建成符合国家规范、体现上海特色、与现代化国际大都市相匹配的智慧税务生态系统。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，《意见》标志着以“合成”为特征的第三次税收征管重大变革。《意见》中提到建设“高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务，深入推进精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治”，有助于优化税收营商环境，促进我国税收征管现代化。

“紧扣《意见》，多地结合地方实际情况印发《关于进一步深化税收征管改革的实施方案》，这将有助于各地深入挖掘税收大数据，充分发挥‘数据赋能’的增值作用，聚焦便民利民，采用各种数字化、信息化、智慧化的手段提高纳税服务的精细化水平，共同促进税收征管现代化建设取得新突破。”李旭红说。

(责编：赵超、吕骞)