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西藏和平解放70周年金银纪念币来了！8月16日发行

2021年08月12日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京8月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于8月16日发行西藏和平解放70周年金银纪念币一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

8克圆形金质纪念币背面图案为向日葵、石榴、雪莲、哈达与西藏和平解放70周年庆祝活动徽标中的数字“70”组合设计，并刊“西藏和平解放70周年”汉、藏文，“1951-2021”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为公路、铁路、动车、飞机、民居、雪山、湖泊、格桑花、飘带等组合设计，并刊“西藏和平解放70周年”汉、藏文，“1951-2021”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，最大发行量10000枚。30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，最大发行量20000枚。

(责编：罗知之、吕骞)

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