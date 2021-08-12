栗翘楚

从医15年，对山西省肿瘤医院普外科护士常瑜来说，她把自己职业生涯中最荣耀的时刻，留在了武汉。

时间回到2020年2月15日，疫情紧要关头，常瑜接到援鄂任务，毫不犹豫在请战书上按下了手印。

第二天，农历正月二十三凌晨，在与7岁儿子和老公简单告别后，常瑜跟随援鄂医疗团队，奔赴武汉。

在武汉，刷手衣、防护服、隔离服、N95口罩、外科口罩、三层手套，这是常瑜每天上班所要穿戴的装备。

为了不让仓里出汗浸湿口罩或护目镜，常瑜用7块创可贴将所有缝隙全部“堵死”，第一个班下来，她的鼻子被压破了。

“我们每天从清洁区到最近病房，需要穿过至少5道隔离门，上岗后不吃、不喝、不上厕所8小时以上都很正常。”虽然援鄂已过去一年多，但段的时间的磨炼，常瑜历历在目。

常瑜援鄂期间日常交接班。受访者供图

在援鄂期间，让常瑜印象最深的是养老院的爷爷奶奶们。“因为他们生活不能自理，除日常医疗护理外，洗脸、喂饭、清理大小便，一个班次下来防护服都湿浸透了，碰巧那次还是生理期，出仓时的狼狈历历在目。”常瑜说。

援鄂期间，常瑜还不忘在日志中为自己加油打气：

“3月4日，今天着实佩服了自己一把，由于护目镜水汽太大，在几乎看不见血管的情况下，留置输液针一次成功，成就感油然而生；”

常瑜在防护服上写下儿子“兜兜”的名字。受访者供图

“3月7日，今天的工作是从晚8点到凌晨2点，我在自己的防护服上写下了孩子的名字，我想他一定很开心，今天还学会了手语舞蹈《听我说谢谢你》，以鼓励更多人，增强他们战胜疫情的信心；”

“3月7日，凌晨4点，在从医院回酒店的路上，我看到街道两旁的大楼上到处写着‘武汉加油！中国加油！’，心里觉得暖暖的。”

除了辛苦，常瑜还收获了许多感动。

“每天上下班，都有出租车和公交车司机组成的志愿者接我们，无论几点，一个电话，10分钟之内保准出现。此外，湖北省妇联还给我们送来艾灸贴，帮助疏通经络。”常瑜说。

常瑜和援鄂医疗队队旗合影。受访者供图

常瑜表示，自己经历了武汉最黑暗的时刻，也和在武汉的同事一起，为这座城市拼过命，迎来了她重新复苏的那一刻，也更体会到了“武汉是座英雄的城市，武汉人民是英雄的人民”这句话的真正内涵。

2020年3月19日，常瑜跟随山西第九批援鄂医务人员团队返回太原。在短暂休整之后，常瑜和同伴们又继续投入到日常工作。工作之余，常瑜也在认真整理在武汉期间的心得体会，让自己的业务更加精湛。

抗击疫情纪念币。受访者供图

“虽然如今工作、生活已回归正轨，但心里还是默默有一份荣耀，也很佩服当时自己的勇气。”常瑜表示，援鄂结束后，一直有想再到武汉的想法，也想让儿子看看母亲当年“战斗”过的地方。

人民网山西频道出品的《战疫晋行时》将常瑜的精准操作收录其中。受访者供图

由于在抗击疫情过程中的出色表现，今年5月，常瑜被单位公派至北京大学肿瘤医院进修。据她介绍，这次培训主要是在胃肠一病区、肝胆一病区和胸外二病区，主要是结合自己工作科室的专业，来提高自身的护理水平。

“我参加工作15年来，还没有出来进修过，这种机会对于我挺宝贵的。”常瑜说。

与全国援鄂的2.53万名女护士一样，常瑜之所以选择“逆行”，是因为自己足够热爱这份职业，以及认识到这份职业背后的使命与责任。

“从选择护士这个职业开始，我就把救死扶伤当作我的使命，也感谢我的家人包容我这份‘任性’。”常瑜说。

当前，各行各业正涌现出一大批优秀的女性从业者，无论是在脱贫攻坚、抗击疫情的“主战场”，还是在经济发展、科技研发的“主阵地”，曾经这一双双“推动摇篮的手”，正逐渐成长为“推动经济社会发展的手”。

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(责编：赵超、吕骞)