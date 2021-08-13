人民网北京8月13日电 （记者李栋）近日，农业农村部对秋粮作物重大病虫害防控工作进行再动员再部署。专家预计8-9月草地贪夜蛾、草地螟等病虫害达中等偏重发生，农业农村部要求坚决打好防控攻坚战，实现“虫口夺粮”保丰收。

在农业农村部上半年农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部种植业管理司副司长刘莉华曾表示，各部门将扎实开展奋战100天抗灾夺秋粮丰收行动，重点防范好东北地区夏伏旱、黄淮海地区局部洪涝、长江中下游高温热害、台风等灾害，抓好草地贪夜蛾、水稻“两迁”害虫等重大病虫害防控，实现“龙口夺粮”“虫口夺粮”。

全年粮食生产的大头在秋粮。据了解，当前在田作物基本苗充足、长势良好，夺取秋粮丰收重点在防灾减灾，关键是农作物重大病虫害防控。“当前重大病虫害发生基数偏高、下阶段气象条件有利，预计8—9月水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾、草地螟、稻瘟病、马铃薯晚疫病等迁飞性流行性病虫害达中等偏重发生，防控任务艰巨。”农业农村部相关人员表示。

具体来说，在防控目标上，坚决实现“两个确保”、坚守“一条底线”，即确保秋粮重大病虫害达标区应防尽防、确保重大病虫害不大面积成灾，守住重大病虫危害损失控制在5%以内的底线。

在防控策略上，贯彻“全国一盘棋”思路，突出重点区域、重大病虫、关键环节，压实防控责任，加强组织发动，实施分区治理、联防联控。

在防控措施上，加强监测预警，大力开展统防统治和绿色防控，切实强化关键环节技术指导，确保防治效果和农药减量化。

在防控保障上，充分用好病虫防控资金，克服新冠肺炎疫情影响，加大农药、药械调度调配力度，确保农资市场供应，满足防控需要。同时要加强制约病虫防控的重大问题调查研究，努力补齐短板，提升“虫口夺粮”保丰收能力。

“今年是草地贪夜蛾入侵并在我国定殖危害的第三年，总体发生形势比较严峻。现在已进入了草地贪夜蛾北迁高峰期，也是往黄淮海夏玉米区迁飞的关键时期，目前在黄淮海地区已经有点状发生，防控形势比较严峻。通过加密布设高空灯等方式，做好草地贪夜蛾“三区四带”各项布防工作，能有效减轻虫害的发生和危害。”刘莉华说。

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