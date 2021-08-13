人民网北京8月13日电 （赵竹青）据商务部官网消息，今年1至7月，汽车消费总体保持回稳向好态势。其中，新能源汽车销量已超2020年全年水平。

商务部消费促进司负责人介绍，1至7月生产企业新能源汽车销量147.8万辆，同比增长2倍，已超过2020年全年水平，较2019年同期增长1倍, 占新车销量的10%。7月份，销量27.1万辆，同比增长1.6倍，刷新单月历史记录。

今年以来，二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长。商务部数据显示，1至7月，二手车交易量989.3万辆，同比增长46.0%，较2019年同期增长22.5%。7月份，二手车交易量145.9万辆，同比增长15.7%；二手车与新车交易量之间的比例达到0.78，继续创新高。截至7月底，全国回收拆解企业数量达到873家，比2020年底增加了98家。1至7月，报废机动车回收量156.7万辆，同比增长37.8%，较2019年同期增长23.5%。7月份，回收26.2万辆，同比增长22.3%。

此外，受去年同期基数先低后高和汽车芯片短缺等因素的影响，5月以来新车销量增长承压，并逐步传导至零售终端。

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