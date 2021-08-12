《"十四五"规划和2035年远景目标纲要》提出，要加快数字化发展。作为现代产业体系的重要组成部分，服务业数字化转型不但能够充分释放数字经济红利，还能够在国民经济和社会发展中发挥着日益重要的作用，成为推动经济高质量发展的动力引擎。

“我们一直在积极探索企业数字化转型之道，同时将数字化转型经验赋能行业，推动服务业数字化转型，为经济高质量发展贡献力量。”近日，明略科技CEO吴明辉就服务业数字化转型的相关问题发表了看法。

服务业数字化转型加速推进高质量发展

在吴明辉看来，服务业数字化转型是建设数字中国的重要组成部分，推动服务业数字化转型有助于加速推进经济社会高质量发展。

吴明辉认为，服务业数字化转型有利于释放数字经济红利。在零售、金融、制造等传统服务产业中，通过数字化改造，可产生和留存数据这一新型生产要素，盘活数据资源，释放数据红利，再通过数据反哺服务过程，加速“服务标准化”和“服务专业化”的实现。同时，数字化转型可规模化提升企业内外部的资源配置效率，带动服务业边际效率的改善和劳动生产率的提升。服务业通过数字化转型，可通过消费者需求的反馈或者用户体验推动技术创新和技术进步。

“当前，大数据、物联网、人工智能等新技术开始广泛应用、融合到服务业领域，可在一定程度上缩小差距，推动地域性均衡发展，是发展高质量服务业的应务之实。”吴明辉表示，通过数字化技术，目前服务业越来越呈现线上线下融合、精细化提升等特点，不仅创造了大量新的就业岗位提高了劳动者的收入水平，更通过大数据的精准匹配，使人民群众可享受到更便捷、更个性化的服务从而促进居民消费升级，为进一步满足人民群众日益增长的美好生活需要提供了有力支撑。

“破局”服务业企业数字化转型

吴明辉提出，经历了新冠肺炎疫情，让服务业企业看到了数字化转型的重要意义。“我们致力于为大中型企业提供以数据智能为核心的数字化转型方案，客户涉及零售、餐饮、金融等服务业。在赋能其他服务业企业数字化转型之前，明略科技首先进行了自身数字化转型的探索，从‘有什么、做什么、怎么做’三方面厘清数字化转型路径，依次‘破局’。”他说。

吴明辉介绍，明确明略科技的核心能力是大数据治理与分析及知识图谱技术，核心生产要素主要为客户、员工、知识（产品）；核心价值活动主要为客户服务，助力企业业务增长。依据核心生产要素和核心价值活动，公司构建了“服务业金三角模型”，助力在企业内达成转型共识和采取一致行动。此外，以优化客户体验、提升员工劳动生产率为目标，明略科技将企业微信作为切入点，通过数据平台和自主研发AI算法平台将数据智能化，实现智能客户服务、销售管理、员工智能助手、千人千面知识和培训和管理等应用。

“我们作为一家以大数据分析和人工智能为核心的科技服务型企业，在寻求自身的数字化转型的同时，积极赋能餐饮、零售等服务业企业进行数字化转型，为推动服务业高质量发展贡献自己的创新力量。”吴明辉举例，例如在餐饮行业，明略科技将视觉识别技术应用于“饺脸识别”，通过对手工水饺出品质量进行智能监测和管理，帮助某全国连锁餐饮集团将后厨员工工作质量数字化，并将数据用于员工的绩效管理，提高了该企业600多家门店的管理效率。

服务业数字化转型迎来新机遇

“得益于我国疫情防控政策，服务业恢复生产的进度在全力领先。一方面，网上购物、远程办公等线上经济得到快速发展，培养了老百姓信息消费的习惯；另一方面，一些数字化办公手段也在企业内部得到推广应用，这让企业内外部办公协作实现了数字化。‘十四五’时期，中国经济将迎来新的发展阶段，服务业有望迎来快速发展期。”吴明辉指出。

吴明辉认为，当前服务业企业数字化转型要重点关注以下方面——

要抓住互联网基础建设契机，充分利用好消费互联网基础建设进行服务业数字化转型。企业可以利用协同办公软件、物联网设备等带来的新数据，将原先处于“黑盒子”中的客户管理和服务过程进行数字化，这不仅可以帮助企业更快速地拥有数字化能力，实现管理上的创新，更为日后的商业模式创新积累了数据资产。

要建设好服务业企业的数据中台。核心在于将数据作为战略资产进行管理，建立从数据收集到处理应用的一套管理机制，以提高数据质量，实现广泛的数据共享，最终实现数据价值最大化，助力服务业企业基于数据进行智能决策。

要将规模化、个性化等互联网营销智能技术应用于服务业。由于当前市场和消费者变化更加快速，服务业可利用互联网平台的营销技术，让智能推荐、精准匹配功能规模化应用在业务场景中，将企业资源与员工能力、外部需求进行快速、精准匹配，为客户和员工提供个性化体验。同时，借鉴互联网企业的A/B Test模式，基于数据洞察迅速调整、快速迭代智能推荐的算法规则，让企业内部的“智能引擎”减少试错，越用越好用。

要高度重视数据安全和个人隐私保护。吴明辉表示，要坚决维护客户数据安全和用户隐私数据安全，坚持“从传统的安全防御到主动积极治理”的数据安全指导思想，严格遵守各种法律法规和相关要求，结合具体业务和产品，加强自身数据安全管理技术、升级数据安全审计和管理体系、完善数据安全产品解决方案等相关工作。

(责编：董童、李源)