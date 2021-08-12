近年来，随着社会经济的发展、城市产业格局的演变，以及就业主体的人群变化，国内新一线城市的就业迎来了“春天”，追逐职业梦想的年轻人开始将目光转向就业空间广阔、生活成本相对较低的新一线城市。

近日，58同城发布了2021年7月新一线城市月度就业大数据，从城市、职位、薪资等多个维度剖析新一线城市就业状况，为企业的招才引智与大批“新晋社会人”实现理想就业提供了客观详实的数据支撑与选择参照。

据58同城招聘研究院数据显示，2021年7月，新一线城市整体招聘需求同比增长3.1%，求职活跃度环比大幅上升；从城市来看，成都招聘与求职需求均排名榜首；普工成为新一线城市招聘最旺盛的职位，服务员则为最受求职者欢迎的职位；新一线城市整体支付月薪为7930元，典型职位中销售代表月薪最高，达到8562元。

求职需求环比提升45.1%

据58同城招聘研究院数据显示，新一线城市求职需求环比提升45.1%。这是因为7月是应届毕业生的就业节点，随着90后、00后成为应届毕业生主体，在选择就业城市时普遍青睐新一线城市。

从城市招聘情况来看，新一线城市招聘需求前十位的城市分别为成都、武汉、重庆、长沙、杭州、郑州、东莞、苏州、合肥、西安。其中，合肥招聘需求较2020年同期增长了25.7%。作为西部地区重要的中心城市，成都经济、商贸、高新技术产业等各发展迅猛，人才需求攀升。

在求职吸引力方面，新一线城市前名十前的分别为成都、重庆、长沙、武汉、郑州、东莞、苏州、西安、杭州、青岛。其中，成都、重庆、长沙环比增长均超过了50%。

普工招聘需求最高

从招聘领域的活跃职位看，新一线城市招聘需求旺盛的前十名职位分别为普工、销售代表、操作工、服务员、保安、包装工、分拣员、组装工、电话销售、店员/营业员。其中普工职位空缺最大，而分拣员同比增长最快，达49.0%。

从求职热门职位看，新一线城市求职热门职位前十名分别为服务员、普工、店员/营业员、货运司机、文员、保安、商务司机、收银员、分拣员、送餐员。其中，服务员求职环比大幅上升，而普工、店员/营业员、收银员、分拣员和送餐员的环比增幅紧随其后。

从新一线城市的薪资状况看，整体支付月薪为7930元，同比上升6.7%。就典型招聘职位而言，销售代表的月薪水平高居各职位前列，为8562元；电话销售次之，月薪8219元。其余热招职位除保安、店员/营业员和服务员外，支付月薪均位于7000元以上。从薪资增速上看，普工支付月薪同比增长达到17.3%；其次是组装工、包装工、操作工和分拣员，其同比增幅均在10%以上。由于销售类职位的收入灵活性较高，在基本薪资外业绩突出的人员还会有不错的高提成加持，这促使销售类岗位的整体薪资水平偏高。而得益于新一线城市的第二产业加速发展，普工、操作工等制造业领域的基础岗位的薪资水平也持续上涨。

(责编：董童、李源)