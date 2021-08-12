原标题：坚持多元化服务模式 零跑汽车与途虎养车达成战略合作

8月11日，浙江零跑汽车销售服务有限公司(下称“零跑汽车”)与上海阑途信息技术有限公司(下称“途虎养车”)在杭州正式签署战略合作协议。零跑科技联合创始人、董事、总裁吴保军与途虎养车创始人兼CEO陈敏参加签约仪式并致辞。此次签约，双方将建立以客户为中心的服务流程标准，在表达专业性的同时，全面提升服务价值。

零跑科技联合创始人、董事、总裁吴保军表示：“在碎片化服务的模式下，维修以快捷与便利是服务新模式的关键。只需要一个维修工位，一个维修人员，轻量化的零件供应，即可实现车辆的快速维修。客户无需等待，甚至可以人车分离，以取送车的方式解决维修服务。”

“双方的此次合作，意味着零跑的售后服务网络将会得到极大的扩充，同时也意味着途虎将进一步拓展针对新能源汽车的服务能力。”途虎养车创始人兼CEO陈敏表示，通过途虎，零跑车主将可以享受到便捷、专业、高效、透明的售后服务。双方将携起手来，一起让养车更简单，让车主用车无忧，为用户创造价值。

根据战略合作协议，零跑汽车将首批在全国30多个城市与途虎养车展开合作，借助途虎的网点优势及专业能力，由零跑认证专职的客户经理、维修技师为客户提供专业服务，具体服务包括维修保养、洗车美容、24小时救援、上门取送车等。待服务上线后，零跑车主可以通过零跑app，查询服务门店地点，提前预约门店服务。零跑车主届时能同时享受到零跑技术加持的专业可靠的维修技术，以及“家门口式”便捷服务，随时随地感受方便、高效。在未来1—3年内，零跑汽车与途虎养车还计划继续深化合作，将服务网点扩大至100家以上。

(责编：李源、曹淼)