原标题：助力“双碳”目标 中国太保持续深耕绿色保险

在“双循环”新发展格局下，以国家“3060”碳目标为引领，中国太保高度重视可持续发展，持续贯彻环境、社会和治理（ESG）理念，深化ESG实践，深耕绿色保险，扎实做好碳达峰、碳中和（“双碳”）各项工作，全方位助力高质量发展。

近年来，中国太保积极发挥经济“减震器”和社会“稳定器”功能，根植责任基因、促进民生福祉，在服务国家战略、保护生态环境、聚焦清洁能源、应对气候变化、绿色农业发展和环境治理等领域做出持续探索，传递“而立太保”推动可持续发展的社会责任价值观。

2021年3月，中国太保将原董事会战略与投资决策委员会调整为董事会战略与投资决策及ESG委员会。中国太保旗下中国太保产险也成立专项ESG领导小组，并配套相应组织保障，确保绿色保险创新与国家绿色经济发展相配套。

护航清洁能源领域 创新发展绿色保险

为清洁能源领域提供保险保障。早在中国太保建司的首个十年，就已经开始承保清洁能源项目：二十世纪末期开始承保水电项目和光伏发电项目，二十一世纪初期开始承保风电项目和核电项目。

在水力发电领域，中国太保参与了三峡、白鹤滩、乌东德等国内前五大水电的财产保险项目，并连续多年承保五大水电站全体建设者的雇主责任保险。近期，还承接了金沙江上游旭龙水电等工程保险项目。截至2021年6月末，水力发电领域累计保额超过500亿元，累计承保水电项目超过150个。在光伏发电领域，中国太保产险深度参与了五大电力集团旗下的光伏项目，同时还参与了中广核新能源、中节能集团项下的诸多新能源项目。截至2021年6月末，光伏领域累计保额近千亿元。

为清洁能源产业全周期提供保险保障。中国太保既提供电力建设保障，也支持运营保障。在海上风电领域，2008年，中国太保产险参与承保海上风电示范项目——上海东海大桥海上风电场。2021年上半年，国内海上风电开工项目6个，其中承保工程险5个（包括大唐汕头海上风电、广粤电曲界海上风电等）。海上风电运营方面，参与福建三川、国电浙江舟山在内的10个海上风电项目，保额累计超过千亿元。在核电领域，2021年上半年，承保国内19台在运核电机组运营险，累计保额达120亿美元。

为清洁能源专业化提供风险预防管理服务。在水力发电领域，中国太保通过风险雷达客户端和物联网设施提供水电流域水位和其他自然灾害预警服务，还同三峡集团建立了应急救援队伍，成为西南区域唯一具有水上救援能力的应急管理队伍。在光伏发电和海上风电领域，通过与国内外专业第三方合作，积极开展光伏和海上风电风险防控研究，在为项目提高保险保障精度的同时提供风险管理防控建议，为光伏和海上风电等新兴清洁能源健康发展保驾护航。

随着气候巨灾的发生频度增加，中国太保自2014年起开始涉足巨灾保险领域，在城市和农村分别探索各类因地制宜的保障模式，包括民生救助型、创新型、指数型等不同巨灾保险方案，例如，在上海黄浦区行业落地民生救助型巨灾保险产品、在宁波开展市政项目巨灾保险和小微企业巨灾保险、在广东和湖北以共保体方式参与承保指数型巨灾保险。截至2021年6月末，中国太保产险累计向社会提供巨灾风险保障超210亿元。

截至2021年6月末，中国太保已为全国25个省市，提供保额882亿元的林业保险风险保障。中国太保产险在林业资源丰富的地区，比如黑龙江、广东、福建等地，加大林业保险推广力度，积极推广基于遥感无人机等新技术的承保理赔服务，并在多地试点探索城市绿化林木保险，积极探索草原保险和森林碳汇保险的产品服务模式。

自2014年开始，中国太保不断创新开发气象指数农险产品。针对极端天气对农业的显著负面影响，这类产品将气温、降水、风力等气象指数设定为触发赔付的参数，降低定损困难，提高理赔效率，更及时有效帮助农户应对极端灾害。

加强顶层设计建设，服务低碳循环经济

在“双碳”承诺和“十四五”规划确立推动绿色发展的战略背景下，中国太保从社会责任向ESG战略升级，更加关注绿色低碳的内容,将服务双碳经济的绿色保险体系构建作为未来很长一段时间的重点战略工作推进。

参与环境污染治理的市场化转型。2008年起，中国太保参与环境污染责任保险产品研发及落地，强化对企业保护环境、预防环境损害的监督管理。截至2021年6月末，中国太保产险已为全国3,000多家企业提供环境污染风险保障，总保额超过30亿元。与此同时，不断升级服务保障，推行安环保模式，将传统保险转换成安责+环责保障，助力企业实现绿色环保、安全生产、节能降耗。

近年来，中国太保创新产品和服务，加大在新能源、环保过滤、地下工程基建、医疗器械等低碳环保、绿色节能等领域以及关键核心部件和小型装备领域的保障力度，助力成果转化。

推进绿色产品配套的太保服务创新。在核电领域，中国太保产险2021年承保田湾核电7-8号机组主体工程项目，参与承保其他3个新开工建设的核电站5台机组主体工程建设；在巨灾领域，2021年新推出了聚焦支持基层县域行政单元更好应对和适应气候变化风险的“安惠保”，基于专业的巨灾模型以及多年的气象观测数据，创新提供县域巨灾指数保险解决方案，以政府部门的应急救灾财政支出为保障对象，实现财政资金效率提高；在碳汇方面，2021年联合中国热带农业科学院创新研发的林木碳汇保险在海南落地，创新聚焦林木的碳汇功能提供保障，增强自然生态系统的固碳能力，促进双碳发展；在储能运营方面，截至2021年6月末，为全国40万新能源车主提供了5497千亿元商业车险保障及849千亿元交强险保障，新能源车保障居于前列。

据悉，按照“十四五”规划确立推动绿色发展目标和国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，中国太保将围绕绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系的健全，加快基础设施绿色升级、构建市场导向的绿色技术创新体系等方面进行设计和规划，持续推进产品和服务创新。

(责编：董童、李源)