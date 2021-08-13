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你会为“好看”买单吗？

张辛欣
2021年08月13日08:37 | 来源：新华社
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原标题：你会为“好看”买单吗？

　　当山河国色“走”进眼影盘，一瓶汽水里凝结了更多彩的设计……美，这个人心向往的字眼，激发了更多创造，带火了更多消费。

　　美妆、美衣……与美有关的创新创造正走向风口。数据显示，上半年，全国升级类商品消费较快增长，限额以上单位体育娱乐用品类、化妆品类的商品零售额两年平均增速超10%。“颜值”经济走俏，你会为“好看”买单吗？

　　将卡通图案、打卡日记印上包装；捂热瓶贴可展示“秘密”话语；拆盲盒抽取“隐藏款”……把饮料做成玩具和社交，一段时间以来，汉口二厂的“网红汽水”走俏市场。

　　通过精巧的设计、有趣的包装、高颜值的造型等抓住消费者的眼球，“美中有卖点、玩中出消费”逐渐演变为一种趋势。颜值，成为Z世代消费的“高频词”。

　　美妆领域，东方景致、亭台楼阁“写入”眼影配色、彩盘设计；家居领域，ins风、工业风越来越多地“走进”家居搭配；在视力矫正的同时“美妆化”，隐形眼镜中彩瞳品类持续走红……有报告显示，近3年，彩瞳复合年均增长值近50%。

　　火热的市场源于人们对美的追求。彩瞳品牌Moody的CEO慈然告诉记者，以彩色隐形眼镜为例，消费者越来越在乎健康舒适且时尚的供给，渗透率快速上升，行业正处在大的变革期。

　　美妆、服饰等多个领域企业负责人认为，新生代消费者更加张扬个性、追逐时尚，这给新国货品牌带来了很好的机会。抓住“颜值”经济风口，大量人们印象中的传统品牌布局快时尚等领域，新生力量也在不断崛起。天眼查数据显示，目前，我国有超过54万家经营范围含“彩妆、护发、护肤、香水”的日化用品相关企业，年注册量呈增长趋势。

　　美丽的外表、有趣的灵魂，越来越多的产品由此打动消费者。看似感性的背后，集结了理性的创新、设计和运营。

　　这里有蕴藏于新消费的新商业。“颜值”经济往往离不开流量二字。用产品创新带动流量，用情感共鸣连接用户，是关键点之一。

　　“励志汽水”传递奋斗姿态，“杨梅吐气茶”鼓励自信……汉口二厂的饮料有着不少标签。“我们希望每一款汽水都有对应的‘画像’，有性格、有情绪、能互动。”汉口二厂创始人金亚雯说，“产品自带强互动性和话题性，不仅会在颜值上赢得青睐，也在社交平台上聚合流量。”

　　社交平台、直播电商的发展同样为“颜值”经济创造空间。

　　不久前，抖音发布了国风合伙人扶持计划，将对创作者进行专项扶持和奖励。截至目前，抖音国风合伙人话题相关视频播放量已超135亿次。

　　22日，快手举行2021电商服务商生态千人大会，快手电商服务商生态和区域运营负责人李丛杉说，针对不同行业直播需求提供更专业化、精细化服务的电商服务商快速崛起。快手将通过平台扶持，进一步激发服务商价值，赋能更多品牌、商家和达人。

　　很多“高流量”产品的背后都有智慧的制造。新制造，也是支撑新消费的关键。

　　智慧养生品牌左点主理人朱江涛告诉记者，企业把“个性化定制”与“规模化生产”连接起来，通过不断吸引、反馈、改进，在智能养生领域打开年轻人的需求缺口，建立市场竞争优势。

　　“新消费群体对品控等要求更高。”慈然说，企业尝试在供应链设“驻场团队”，并对每一盒彩瞳建立唯一认证码和溯源体系。

　　“新消费的背后有新一代消费群体观念的变迁。但‘颜值’也好，‘情感’也罢，都是要打动年轻人，满足他们对产品品质、体验的追求。”朱江涛说，谁能基于用户的消费痛点出发，更能为用户解决核心问题，谁就有快速增长的机会。

(责编：赵超、陈键)

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