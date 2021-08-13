人民网北京8月13日电 （黄盛）7月16日上线的全国碳排放权交易市场（以下简称“全国碳市场”）即将“满月”。全国碳市场运行如何，未来怎样发展，对健全绿色低碳循环发展体系将起到怎样的影响？

对此，多位业内人士在接受人民网采访时表示，构建全国碳市场应更多体现金融属性，引入碳金融衍生品交易机制，创新碳金融产品类型和服务形式，进一步发挥金融在碳市场建设中的支持作用。但要进一步推动碳金融体系的层次性发展，还应鼓励金融机构探索出符合市场实际需求、流通能力强的碳金融产品，把握好减污降碳与防范金融风险的关系。

积极探索碳金融产品，提升碳市场流动性

今年2月22日，国务院印发的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，大力发展绿色金融。此后，以开户、结算、存管等业务为主的碳金融基础服务和以碳质押贷款、碳债券、碳资产回购等为主的碳融资产品，驶入发展“快车道”。

此前，人民银行副行长刘桂平表示，发挥金融支持低碳发展的功能，需要“两条腿”走路：一是绿色金融支持，二是碳排放权交易市场。围绕发挥金融在碳市场建设中的支持作用，刘桂平认为，碳交易的底层逻辑是排放权的转移，包含配额分配、登记、交易、核查、评估等诸多环节，实际运行成本较高，限制了市场效率。引入更多金融机构和包括碳衍生品在内的金融产品，有利于发挥碳市场的价格发现功能，降低交易成本。

据悉，碳金融工具主要有碳现货、碳期货、碳资产抵押、碳信托以及挂钩排放权的结构性产品等碳金融创新。世界自然基金会顾问徐楠向人民网表示，在当下的市场实践中，碳债券、碳基金、碳质押贷款等探索已经形成的一些案例。这些碳金融的直接功能是联通碳市场和资本市场，使符合特定条件的碳减排工具具有更强的资产属性，并进一步深化碳交易的流动性。

中国人民大学重阳金融研究院助理研究员赵越也认为，碳金融工具及衍生品的创新有利于增加碳交易的流动性。赵越对人民网财经表示，全国碳市场引进碳金融衍生品能够更好地实现发现碳价格、稳定碳价的作用。

“碳金融的衍生品可以让碳市场中现货市场的价格发现更有效率。现货商品最重要就是流动性，有了这些衍生商品之后，商品流动性变好，有利于现货能够拥有更好的价格。”中央财经大学绿色金融国际研究院副院长施懿宸认为，碳金融的发展不仅会让现货市场更活跃，而且会让更多企业受益。

鼓励衍生产品创新，注意防范风险

在不少业内人士看来，目前正在启动的碳排放权配额发放及交易市场，属于碳市场的一级现货市场交易；碳期货、碳期权、碳资产证券化等金融产品属于碳市场的二级市场金融产品；碳质押授信、碳托管、碳回购等产品属于碳融资服务市场；碳指数、碳保险等属于支持服务市场。

中国银保监会副主席周亮前不久指出，发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务，发展碳交易市场，要稳妥开展碳金融产品交易。他表示，要严把新上项目的碳排放关；完善客户授信管理，将碳表现、碳定价纳入授信管理流程；协同推进绿色转型和数字化转型，运用金融科技手段提升对气候和环境风险的管理能力；健全绿色金融监管办法，优化市场准入，建立激励约束机制，积极支持创新业务模式，把握好减污降碳与防范金融风险的关系。

目前，越来越多的金融机构在碳金融市场上进行较多尝试，但碳金融产品尚未形成规模化发展。稳步推动碳金融体系，还需要引导金融机构探索适合自己特点和需求的衍生产品及服务。

“此前，国内试点碳市场以现货交易为主，碳金融衍生品开发较少，还未形成真正的碳金融市场。”兴业研究首席绿色金融分析师钱立华认为，随着全国碳交易市场的发展，银行等金融机构可以以碳减排指标、碳配额为标的，相继开展一系列碳金融产品和服务的探索。

中央财经大学绿色金融国际研究院院长王遥认为，为推动碳金融体系的层次性发展，在稳步前行的基础上，相关部门可出台激励措施，适当鼓励碳金融产品创新试点；金融机构应丰富产品类型，鼓励创新形式，探索贴合企业和机构实际需求，具备可操作性、简便性、流通能力强的碳金融产品；对于风险较高的碳金融衍生品，近期可以推动场外产品，如碳远期、掉期产品，还要加强有效监管，防范金融风险。

(责编：赵超、吕骞)