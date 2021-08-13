郭宇靖

原标题：严查违规，北京持续整治房地产市场秩序

北京市住建委12日通报，近日该部门接到媒体反映多个项目在销售过程中存在违规问题，立即会同相关区住建部门进行了执法检查，并向违规企业下达责令改正通知书，对问题严重的项目立即暂停网上签约。下一步北京将采取巡检暗访、重点检查等方式，对违法违规行为坚决予以打击治理。

此次被通报存在违规问题的项目为鸿熙华庭嘉苑、明悦湾嘉园、京贸国际公馆三个项目。经查，北京新城鸿熙房地产开发有限公司开发建设的大兴区鸿熙华庭嘉苑项目（推广名：新城熙红印），在销售过程中存在售楼处样板间展示与项目实际不符、违规宣传赠送面积、未留存部分购房人住房限购资料以及现场公示资料不全等问题。

北京日月房地产开发有限公司开发建设的大兴区明悦湾嘉园项目（推广名：中南湾），在销售过程中存在未在住宅使用说明书、质量保证书中明示供热单位、供热计量收费方式，部分销售人员证件已过期等问题。

此外，明悦湾嘉园、鸿熙华庭嘉苑、京贸国际公馆（开发建设单位北京天旭运河房地产开发有限责任公司）三项目的现场销售人员均不同程度存在以分期首付、赠送面积、宣传不实销售进度等方式违规宣传售房的问题。

针对上述问题，北京市区住建部门已向违规企业下达责令改正通知书，要求企业立即整改，并启动立案调查程序，对问题严重的鸿熙华庭嘉苑项目立即暂停网上签约。

(责编：赵超、陈键)