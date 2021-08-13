周勉

原标题：广场舞也有商机：这里产的广场舞服卖到了美国

炎炎夏日的夜晚，广场舞是最受欢迎的大众健身项目之一。那么问题来了，如果你是一位广场舞爱好者，你打算给自己置办几套广场舞服？

湖南省益阳市被称为“广场舞服之乡”，共有300多家企业生产了占全国70%的广场舞服装，年产值超过20亿元。记者在这里得到的答案是：“6套不算多，10套也还好。”

益阳市广场舞协会会长陈敏是国家级社会体育指导员，不仅每年要领舞四、五场千人级别的大型活动，还经常“送舞下乡”，到农村开展指导教学。在他的观察中，即使是一般爱好者，标准配置都是6套——表演服、健身服和练功服各2套。如果是“发烧友”级别，10套也不算多。

“以前是跳个热闹，现在不仅要跳得专业，还要追求潮流和个性。”与广场舞结缘10多年来，陈敏深刻感受到这项健身运动在群众中的巨大变化。从最初的民族风，到后来的健身范儿、水兵舞，再到流行的“鬼步舞”，甚至还有与地方文化结合的舞种，比如益阳的“花鼓戏广场舞”……且不说春夏秋冬四季穿搭不同，每一种舞蹈也要有与其风格匹配的服装。

而地方政府的重视与推广，也为舞友们的柜子添置了新衣。“每年妇女节、劳动节、国庆节这些重要节点，政府部门都会组织几场大型广场舞主题活动，免费给成千上万参与的群众发放服装。”陈敏说，很多人同时加入了好几支队伍，每支队伍又有自己的队服。“这么算下来，多的一个人能有十多套。”

在益阳市赫山区银之舞服饰有限公司的车间里，100多名工人在令人眼花缭乱的生产线上不停忙碌。公司负责人何斌盯着客服电脑屏幕，仔细核对着海量订单，除了福建、江西、北京等传统销售区域，最近两年，这里生产的广场舞服还卖到了美国。

因为实在难以把握来年的潮流趋势，今年55岁的何斌不得不把儿子和儿媳召回来帮忙。何斌介绍，一开始做这一行，只要是衣服就有人要，即使有时候发错货，跟客户解释一下也能被接受。但最近两年，个性化、潮流化要求越来越高。“从事广场舞服装生产8年，我已经推出了100多个款式。”何斌笑着说，“有时我和一些中间商在网上沟通，很多人都以为我才30岁出头呢。”

赫山区多三针制衣厂负责人李晓露把握潮流的秘诀是关注业内知名和活跃在各大短视频平台的领舞老师，他们不仅对潮流最敏感，而且每个人都拥有大批稳定的拥趸。一些新款广场舞服在推出之际，李晓露甚至先交给领舞老师们，以直播带货的形式销售。“去年疫情期间，网购平台销量大幅下降，直播带货不降反升。”李晓露说。

在李晓露看来，把握潮流趋势还要考虑年龄结构、地域因素，比如同样是“鬼步舞”，就得同时推出老年款和年轻款，甚至儿童款。比如同样是健身操，就得遵循“北方看版型、南方看款式”的规律。

李晓露说，换代频率高让广场舞服成为一种快消品，一套广场舞服的价格，低至20多元，高也不超过百元。但这并不意味着质量不好，相反，这从侧面反映出广场舞的群众基础深厚，具有包容性强、参与度高的特点。

(责编：赵超、陈键)