人民网北京8月13日电 （记者杜燕飞）“今年上半年，化工公司生产油化品248.14万吨，销售油化品247.5万吨，实现营业收入124.96亿元，利润总额同比增加23.14亿元，净利润同比增加20.86亿元。各项任务指标完成均实现了‘硬过半’。”国家能源集团化工公司（以下简称“化工公司”）党委书记、董事长闫国春12日在媒体沟通会上表示，坚持处僵治困创效，统筹财税政策创效，上半年减亏1.6亿元，关闭退出企业1家，合理压降带息负债13.6亿元，争取税收政策红利1.4亿元。

据闫国春介绍，今年上半年，化工公司坚持“以销定产”，建立“市场研判-产销对接-生产研发”一体化联动机制，以市场为导向开发高附加值产品，实施差异化销售，统筹长协终端客户和通用料终端客户资源市场，聚烯烃专用料增效2960万元，初步构建油化品销售“大协同、大营销”格局。常态化开展出口业务，上半年出口聚烯烃1.23万吨，提前完成年度任务，海外市场由东南亚扩展至16个国家和地区，出口品种更加丰富，出口利润率维持高位，均价高出内贸价格。

科技创新是第一生产力。闫国春表示，化工公司立足于煤炭清洁高效转化，发挥协同创新优势，开展科技攻关，一直把科技创新作为推动公司发展的核心动力，建立了以上海研究院为主要研究单位、生产企业为技术研发和应用单位、外部高校和科研院所为补充的科技创新研发体系。今年上半年，化工公司共申请专利73项，其中发明专利42项。获授权专利27项，其中发明专利12项。新批复立项科研项目和技术标准共28项，科研经费预算超13亿元。

“目前，新型燃料方面，化工公司开展了煤基特种油品、一体化通用燃料等系列科研开发。新材料方面，进军可降解塑料产业，与合资公司共同开发新型煤基生物可降解塑料专有技术，已完成中试验证，正在建设万吨级工业示范装置，成功制备系列煤基生物可降解塑料制品，取得了欧盟工业堆肥认证、欧盟海洋降解认证证书。”闫国春表示。化工公司正在进行高端碳材料技术攻关，利用煤液化沥青制备高品质针状焦、超级活性炭、碳纤维等，推动产业转型升级发展。

值得注意的是，闫国春强调，在碳达峰、碳中和目标背景下，“十四五”期间，化工公司将通过煤炭分级分质利用实现煤炭资源价值利用最大化，提高整体综合能源转化效率；结合煤基产品特点，进行产品深加工，由大宗油化产品向下游高附加值材料延伸；探索“绿氢、绿氧、绿电、储氢、储能、CCS/CCUS”与煤化工耦合新路径。针对化工用能特点研究与新能源耦合方式，在新能源间断供能与化工装置连续运行的矛盾中构建多能互补的差异化低碳化工厂供能方案，加快二氧化碳驱油和大规模封存示范项目的推进。同时，积极关注碳交易政策，探索现代煤化工低碳发展新路径。

“下一步，化工公司坚持构建‘一体两翼’差异化发展格局，以煤化一体为基础，利用煤炭结构特性，以煤基特种燃料、生物可降解材料、煤基碳素新材料为主线，构建煤基新材料、新燃料战略性新兴产业增长极。”闫国春说。

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