安全生产关系到国家和人民群众的生命财产安全，关系到人民群众的切身利益。连日来，山东省乐陵市通过加强建筑工地领域安全工作、治理、督查燃气系统隐患、推进城建项目建设等方式，切实推进安全生产工作。

加强建筑工地领域的安全生产工作，是推进安全生产工作的重中之重。为此，乐陵市住建局提出了三点要求:一是要求各施工企业保持高度警惕，真正做到防范于未然；二是强化源头治理，牢牢把握安全生产主动权；三是狠抓责任落实，坚决防止重特大事故发生。

燃气领域安全工作是关系民生的头等大事。为落实以上要求，确保燃气系统安全运行，近日，乐陵市住建局持续对全市燃气企业开展燃气安全隐患大排查。

据了解，此次安全生产专项检查主要对燃气企业组织开展燃气工程建设和经营活动情况，安全生产组织保障体系建设情况，落实安全培训、宣传情况，企业落实燃气设施设备的检查保护、检测检修、更新维护情况，企业开展安全隐患排查治理情况，落实燃气事故应急处置情况，开展燃气用户安全服务，落实安全生产企业自检检查情况等方面进行全面检查。共涉及燃气企业3家，累计排查出安全隐患39处，下达限期整改通知书22份。

为确保从源头上消除安全隐患，乐陵市住建局对全市燃气安全生产进行督导检查。据悉，乐陵市住建局结合全市燃气行业特点，采取“四不两直”、“双随机、一公开”的方式对各住宅小区燃气系统各方面情况进行检查，现场查看相关燃气企业燃气设施运行维护情况、燃气隐患排查整改完成情况、应急演练开展情况、安全宣传教育情况等，并听取有关情况汇报。目前，全市燃气行业安全生产形势稳定向好，燃气事业持续稳定协调发展。

此外，乐陵市住建局还着力推进重点城建项目，通过强化管理，落实责任，抓项目推进力度；主动服务，全程跟踪，抓项目推进强度；挂图作战，群策群力，抓项目推进速度，积极推进重点城建项目建设，进一步提升城市公共服务功能。（实习生秦琪儿）

(责编：张文婷、吕骞)