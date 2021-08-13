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县级财政提升管理绩效 助力县域经济发展

2021年08月13日11:14 | 来源：人民网
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近日，财政部公布2020年县级财政管理绩效综合评价结果，江西省湖口县、丰城市、资溪县榜上有名。

据了解，2020年，根据县级财政管理绩效综合评价方案，财政部对全国所有县级财政管理绩效开展了综合评价，评价内容涵盖规范预算编制、优化支出结构、增强财政可持续性、预决算公开等4个方面，得分排名前200名的县获财政部通报表扬。

公开数据显示，湖口县2020年新增上级一般公共预算、基金预算补助和债券资金17.91亿元，同比增幅41%；盘活财政存量资金，收回部门预算沉淀财政资金1.6亿元。此外，湖口县还深挖存量资金潜力，提高财政资金使用效益，不断优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，牢固树立“过紧日子”思想，压缩各部门单位经常性经费5000余万元，整合各类资金6000万元用于支持基层集体经济发展。（实习生秦琪儿）

(责编：张文婷、吕骞)

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