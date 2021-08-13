人民网记者 夏晓伦

“实时更新的奖牌榜情况如何”“这个项目的世界纪录是多少，有哪些选手有实力夺金”“奥运餐厅的伙食怎么样”“东京奥运村的硬纸板床能承受几位运动员的重量”“奥运冠军背后有哪些鲜为人知的故事”……

今年东京奥运会期间，关于赛事的短视频在社交媒体上广泛传播，给全球观众带来了更多维度的“现场报道”，让网友们大饱眼福。

随着互联网，尤其是移动互联网的飞速发展，媒介也在不断变化，电视机已经不再是唯一的收看方式，通过在线视频APP、社交媒体了解奥运信息的网友越来越多。值得一提的是，拥有巨大流量的短视频平台，为当下的观众提供了更个性化、日常化、泛娱乐化的内容，观众再也不用克服时差，枯守在电视机前。

以短视频平台快手为例，截至8月8日，快手平台内奥运相关作品及话题视频总播放量达730亿，奥运赛事点播总播放超55.9亿，端内互动总人次高达60.6亿。

《冠军来了》和《老铁！早上好》节目。

作为本届奥运会持权转播商以及参与奥运赛事转播的短视频、直播平台，快手通过全景化的视角，以更便捷、更实时、更高密集的多元内容，打造了奥运观看新体验。

具体来看，快手在奥运期间打造了四个自制IP节目，资讯类节目《老铁！早上好》让观众可以快速了解奥运精彩赛事，东京奥运现场直播访谈节目《冠军来了》满足了观众对于深度内容的获取需求，大咖嘉宾团边看边聊奥运节目《大话奥运》以轻松方式全景式呈现每天赛事内容，奥运冠军、人气明星、快手达人同台游戏竞技的综艺节目《奥运一年级》则以新颖、有趣的内容形式拓展了奥运会受众的圈层边界。

数据显示，上述四个自制IP节目总计播出超过70期，总播放量也突破了24.7亿，端外总曝光达到62.5亿，登上其他平台相关热搜共计81次。

此外，快手作为持权转播商，也通过一系列奥运活动，探索体育营销新可能。活动期内，近30家企业与快手展开品牌商业合作；快手电商也在奥运期间发起夺金特卖季，近500个品牌和上万核心主播参与。

同时，运动员们也会用自己拍摄的短视频告诉粉丝，他们在奥运村里的生活不仅训练和休息，还会去购物、美发、美甲，到娱乐室打乒乓球，或者在宿舍里犯花痴……对于运动员们而言，在这届“空场”奥运会上，他们以此找到了与粉丝互动的新方式。

而在精彩的比赛之外，赛场内外的衍生内容，成了东京奥运会的一大看点。除了官方制作的内容之外，众多创作者也在通过自己的方式，用短视频分享奥运。

以快手海外用户@芭比在日本为例，这位热爱运动的中国女孩，在奥运期间逢比赛日便前往赛场外，通过组织当地留学生和其他短视频创作者，一起在现场和社交媒体上为中国加油，此前，由她制作的“东京奥运赛场上的‘中国制造’”系列短视频在快手上获得无数人追捧，这一系列视频也成为各大社交平台热议的素材来源。

由此可见，时效强、多线条、碎片化和高互动的社交媒体，将观看奥运的议程最大程度地展开了。从开幕式、金牌数到赛场内外，再到观众、裁判、志愿者、运动员的一个表情、一句话，都可能成为社交网络讨论的热点。即便是对体育没有太多兴趣的人，也能不同程度地被牵引注意力。

有业内人士认为，众多平台通过短视频、直播创新互动玩法，开创性打造互动观赛的奥运内容呈现新方式，以多元优质内容、强互动性、超值福利等多重优势，加码提高全民看奥运、聊奥运、知奥运的参与热情。

短视频平台的入局，为东京奥运会带来了传播新趋势，给大众参与和体验奥运会提供了新的选择。有专家预计，以后的体育赛事短视频和直播等形式或许将通过更新鲜的玩法，进一步放大奥运会内容，给奥运会和体育产业带来新的思考与可能。

2021年，被业内视为“短视频奥运元年”，通过快手等短视频社交媒体平台观看奥运等体育赛事正在成为一种新方式。2022年，北京冬奥会、卡塔尔世界杯等赛事即将开启，短视频平台将进一步发挥自身优势，携手赛事IP带来更多新探索、新突破。

(责编：王震、吕骞)