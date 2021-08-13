人民网北京8月13日电 （初梓瑞）据中国西电集团消息，近日，中国西电集团研制成功百万千瓦机组水电、火电用发电机断路器，并通过鉴定验收，综合性能达到国际领先水平。据中国西电集团相关负责人介绍，这是中国西电集团继掌握四十万千瓦、六十万千瓦、八十万千瓦机组用大容量发电机断路器成套装置技术后的又一重大突破。

中国西电集团成功研制的百万千瓦机组水电、火电用发电机断路器。图片来源：中国西电集团

发电机断路器是安装于发电机出口与变压器之间的大电流断路器，主要用于保护发电机和变压器，能有效提高系统的安全性，并方便调试维护，经济效益明显。为实现重大装备国产化，攻破核心技术难题，从2008年起，中国西电集团与三峡集团决定联合研发发电机断路器产品，并持续取得突破：

2011年，六十万千瓦机组用大容量发电机断路器成套装置在国家高压电器质量监督检验中心完成全部型式试验，标志着我国正式迈入大容量发电机保护断路器成套装置研制时代，使我国跻身于国际少数高端装备生产国家之一；

2012年，八十万千瓦机组用大容量发电机断路器成套装置在国家高压电器质量监督检验中心完成全部型式试验；

2017年，开展发电机断路器成套装置系列化研制，于2018年成功研制出四十万千瓦机组用大容量发电机断路器，使得中国西电集团发断系列产品更加完整；

2021年，完成百万千瓦机组水电、火电用大容量发电机断路器研制，迈入更高端领域。

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