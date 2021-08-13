人民网北京8月13日电 （记者杜燕飞）继中国书法艺术（楷书）金银纪念币之后，人民银行定于8月16日发行西藏和平解放70周年金银纪念币一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

西藏和平解放70周年金银纪念币。图片来源：人民银行网站

据介绍，西藏和平解放70周年金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

8克圆形金质纪念币背面图案为向日葵、石榴、雪莲、哈达与西藏和平解放70周年庆祝活动徽标中的数字“70”组合设计，并刊“西藏和平解放70周年”汉、藏文，“1951-2021”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为公路、铁路、动车、飞机、民居、雪山、湖泊、格桑花、飘带等组合设计，并刊“西藏和平解放70周年”汉、藏文，“1951-2021”字样及面额。

8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量10000枚。30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量20000枚。

近年来，纪念币深受很多收藏爱好者的喜爱，然而如果消费者不小心也可能买到假货。那么，如何辨别真假贵金属纪念币？

贵金属纪念币是具有特定主题的限量发行的国家法定货币，它由金、银、铂、钯等贵金属或其合金制作。贵金属纪念币由人民银行发行，中国金币总公司总经销。贵金属纪念币作为法定货币，其主题、图案、面额、材质、式样和规格等与央行发行公告一致。

业内人士表示，公众在购买贵金属纪念币时，可以登录央行网站，查看贵金属纪念币发行公告。需要注意的是：远低于金银材料价格的极可能为假币、重量不达标的极可能为假币、按面额销售或兑换的肯定为假币。

中国金币总公司提示，广大消费者购买贵金属纪念币应选择正规渠道，如果发现虚假纪念币广告，请及时向有关部门进行举报。若在网络平台发现有售卖或已购买到假冒贵金属纪念币时，可向当地市场监管部门或公安机关报案。

普通纪念币包括普通金属纪念币和纪念钞，材质是用铸造普通硬币的金属及其合金和印制钞票的纸张或专用特制材料；面额表明其法定价值，可与其他现行流通人民币等值流通。目前，普通纪念币可以通过人民银行指定的银行机构进行等面额兑换。

去年7月，人民银行发布《普通纪念币普制币发行管理暂行规定》。人民银行表示，普通纪念币普制币（以下简称“普制币”）总体定位于纪念和收藏功能。其可以与同面额人民币等值流通，但不鼓励流通；可以依法交易，但要避免炒作。

人民银行表示，市场化改革后，普制币分为按面额预约兑换和溢价装帧销售两部分。其中，按面额预约兑换部分是普制币发行的基础和主体，溢价装帧销售部分是按面额预约兑换方式的补充。两者结合可以更好满足公众对普通纪念币的多样化、差异化需求。

(责编：王震、吕骞)