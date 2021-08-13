理念是行动的先导，一定的发展实践都是由一定的发展理念来引领的。有了科学的理念指引，发展就能取得事半功倍的效果。7月30日召开的中共中央政治局会议强调要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，推动高质量发展。中核集团公司党组年中扩大会议上也对贯彻好上述要求作出了明确部署。中国核电必须按照党中央决策部署和集团公司要求，悟透要义，同频共振，抢抓新发展机遇，推动构建新发展格局取得扎实成效，为公司“十四五”发展开好局、迈好步，迈出新气象，迈出新佳绩。

首先要思想认识到位，坚守强核报国的出发点，增强贯彻新发展理念的主动精神和自觉意识。循道而行，功成事遂。中国核电是中核集团下属的专业化公司，是中核集团安全发展和创新发展的主力军，是核电业务的开发主体和先进科技成果转化的主通道。中国核电必须始终牢记“强核强国、造福人类”的企业使命，深刻把握中国核电在核工业发展战略中的准确定位，把中央最新要求落实到中长期发展规划与年度计划的实施中去；要通过业务整合、流程优化、资源配置优化等方式，创新管理模式，把公司打造成为集约化管理的示范样板；主动承担集团公司产业链发展过程中的职责与义务，着力打造集团公司内部科技与管理的双重高地。

其次要完善体制机制，扣准利益相关者的兴奋点，充分调动职工群众的积极性、主动性、创造性。中国核电要充分借助“国企三年改革行动”契机，通过体制机制的创新，进一步解放思想、解放生产力，形成上下同欲、凝心聚力的工作机制；要急职工之所需、想职工之所想，让全系统14000余人心往一处想、劲往一处使，更好地发挥人才的第一资源作用；要进一步完善科研人员岗位体系，探索建立市场化薪酬体系，吸引人才、留住人才，逐步打造中国核电科技创新人才梯队与高端技术团队；要充分照顾到公司发展同盟者的利益，积极完善发展规划、产业布局、资金支持、人才培养和发展环境方面的配套措施，统筹资源配置，带动相关产业环节共同发展，积极回报投资者，形成互利共赢的生态圈。

第三要坚持系统观念，扼住困难挑战的风险点，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，厚植安全发展根基。居安思危，守住底线，是始终掌握发展主动权的科学方法。“十四五”期间，如何更好地发挥核能优势服务双碳目标实现，如何更好地助力国家在核科技领域实现自立自强，如何更好地满足全体职工的自我发展和综合素质提升的需求，是中国核电必须作答的重大课题。要从顶层设计着手，抓紧研究建立中国核电层面统筹管理安全、标准、技术经济等的中心或平台，强化中国核电的业务方向引领作用和资源整合能力；要以创新理念为指引，加快数字化转型，以信息系统为工具进一步加强公司资产管理，建立起业资融合的“大资产”管理模式，做到以资产管理平衡产业发展；要持之以恒地以防人因管理和设备可靠性提升为抓手，持续开展大修优化，充分借助核电运行研究院与各成员电厂的专业力量，制定全寿期大修工期优化策略，抓住大修关键路径优化的牛鼻子，优化大修工单管理，不断提高大修效率，确保机组的安全性和稳定性。

第四要未雨绸缪，聚焦创新发展痛点，精准施策，壮大公司核心竞争力。图之于未萌、虑之于未有。在继续做强做优核电和核能主业的同时，中国核电积极发展新能源产业，并正式启动敏捷端新产业的谋划布局，积极引入相关领域高端人才，摸索建立一套从能源新技术孵化到商业产品产出的市场化管理模式；在新厂址开发储备方面，中国核电将按照共享理念的要求，坚定实施“一厂一策、一省一策”的厂址开发策略，扎实做好核电项目发展与国家、地方和行业发展战略的深度融合，将核电发展的红利与政府的政绩、老百姓的利益结合起来，通过配套产业投资、利益共享撬动新厂址开发；在增强公司科技创新能力方面，中国核电将坚持绿色、开放理念，坚持打开门做科研，抓好“产学研用”同步开展这一关键点，与高校、科研机构深度合作，重点围绕机组安全性能提升、战略科研项目、华龙一号运维技术创新、关键设备国产化等项目建立科研项目的分级分类管理体系，积极拓展核能多用途的应用场景，更多地奉献安全高效能源、创造清洁低碳生活。

“大江来从万山中，山势尽与江流东”。完整、准确、全面贯彻新发展理念，对于做好今年经济社会发展工作、确保“十四五”时期我国发展开好局、起好步至关重要，既是经济社会发展的工作要求，也是十分重要的政治要求。我们必须不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，对“国之大者”了然于胸，按照新发展理念的指引，把贯彻落实党中央精神体现到谋划重大战略、制定重大政策、部署重大任务、推进重大工作的实践中去，经常对标对表，及时校准偏差，全面做强核电事业和核工业，努力创造让世界刮目相看的更大奇迹。

（作者为中国核电党委书记、董事长）

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