原标题：拥有“户口本”的山东番茄：消费者想吃什么口味，我们就种什么口味

洗手，消毒，换上白色工作服，德州凯盛浩丰智慧农业产业园的技术工程师付文琦推开温室大门，在扑面而来的湿润空气里，是她熟悉的番茄味。番茄，作为新手必备菜谱西红柿炒鸡蛋的主要原材料，在南北方均有种植，可谓家喻户晓。

位于山东德州的凯盛浩丰智慧温室一共25公顷，相当于600个标准篮球场的大小。李云丰 摄

在清代汪灏的《广群芳谱》的果谱附录中就有“番柿”的记载：“一名六月柿，茎似蒿。高四五尺，叶似艾，花似榴，一枝结五实或三四实。”与普通的长到一米五六的番茄不同，这里的番茄却是个实实在在的大高个儿，最高可以长到20多米，可以称作无限生长型番茄。它们不仅个头高，产量也大，相较于普通的番茄植株可能挂果只能挂5-6穗，而无限生长型番茄可以挂到20多穗，产量是普通大棚的5-6倍，每平方米可以达到40-50公斤。

番茄医生：为番茄建立“户口”，实时监控生长数据

在酸酸甜甜的番茄味儿里，付文琦一边巡园，一边开启了一天的工作。付文琦主要负责这个温室的环境控制以及水肥管理的工作。

“这个单体玻璃温室，一共有25公顷，相当于600个标准篮球场的大小，都种的是番茄。”付文琦说，温室采用超白压延散射玻璃增加温室光照，这种玻璃透光率极高，有玻璃家族“水晶王子”之称。

阳光透过温室的玻璃，均匀的照射在番茄植株上，肉嘟嘟的熊蜂震动翅膀，在植株间飞过，以纯天然的方式授粉，确保番茄籽多饱满。

“为了保证番茄植株的健康生长，每个温室里都配备了一名植保技术工程师。”付文琦介绍说，从种子萌发的那一刻开始，就给番茄植株建立了一个像户口本一样的档案，对它每周的生长数据进行记录，包括叶片长度、叶片片数、新生茎粗等数据，对番茄的生长环境以及灌溉进行调控。

这样的数据建档，同时也做到了对农产品的溯源，可以清楚的知道每一个果实的来源，甚至可以回溯到这个番茄的父辈和母辈是什么植株。

私人定制：种出你想要的酸甜口感

“并不是番茄长出来是什么样，我们就吃什么样，而是我们想吃什么样儿的番茄，我们就把它种成什么样儿的番茄。”付文琦表示，通过对于数据的监测，可以实时调整水肥等资源配比，定制番茄的口感。喜欢吃酸的，就种成酸酸的番茄，喜欢吃甜的，就种成甜一些的番茄。

同时在温室里，放置了多个传感器，可以感知每个植株的健康状况，将这些数据回传到电脑上，让技术工程师们实时监控，确保番茄植株都处在健康的状态。付文琦笑着说，“在监控和巡园的过程中发现问题，会进行分析，在病虫害发生之前进行预防。就像是给人看诊的医生一样，我们是番茄的医生。”

恰逢这一季番茄成熟，走近了就能看见工人们穿行在番茄植株间，打叶、疏果、采摘，各司其职。一串串番茄被摘下，放入框中，随后坐着采收车被运往分拣包装车间。

在全自动的分拣线上，番茄经过层层筛选，去除存在碰伤、黑斑、裂果、疤痕的果子后，剩下合格的番茄才会被端上消费者的餐桌。除了线下销售外，筛选出来的番茄们将会被打包好、贴上快递单，通过拼多多等电商平台运往各地。

绿行者生鲜官方旗舰店今年6月加入拼多多百亿补贴，店铺销量已超过10万。李云丰 摄

付文琦所在的凯盛浩丰在拼多多平台开了一家生鲜旗舰店，自今年6月份加入拼多多百亿补贴，目前这家绿行者生鲜官方旗舰店的店铺销量已超过10万。

“全国很多消费者第一次知道‘有户口的番茄’， 跟搜索式的传统电商不同，拼多多鼓励分享的方式，能激发很多这样的尝鲜式潜在需求”，拼多多农业项目负责人介绍，“8亿多消费者的需求非常多样，百亿补贴、万人团、秒杀等不同的入口，归集了消费者的不同要求，在云端精准对接供消两端，这既有利于消费者用实惠的价格买到合适自己的好产品，也能帮助供应端全产业链深耕产品品质，帮助好产品形成好品牌，卖出好价格。”

数字农业：助力农民告别“靠天吃饭”

“这是一种探索改变农民靠天吃饭的农作模式。”付文琦说，相比于普通的番茄种在地里，智慧温室的番茄是种在一种特制的椰糠里。只要温度和条件适宜，从9月种下番茄可以一直长到来年7月，中间多次挂果，可实现全年种植。

这种探索，与拼多多、中国农业大学、浙江大学联合启动的第二届“多多农研科技大赛”不谋而合。据悉，该项比赛旨在邀约全球青年农业科研团队加入，利用前沿的营养科学、精准农业等技术，在6个月内挑战种出高品质、高产量的番茄。大赛提倡的“以科技创新提升土地产出率、劳动生产率，为农民增收致富提供新的路径”，成为年轻一代农研人努力的方向。

付文琦的同事孙备备也是其中一员 。孙备备是凯盛浩丰安徽桐城基地的项目经理，自中国农业大学硕士毕业后，一直从事智能温室运营相关工作。在看到“第二届多多农研大赛”的招募信息后，孙备备发现大赛内容和自己的本职工作非常契合，且大赛里还有专家给予指导，便和同事李超及另两名成员组成开拓队一起参赛，并成功进入复赛。

在第二届“多多农研大赛”复赛中脱颖而出的4支战队，并奔赴位于云南的“多多农研基地”开启了为期6个月的番茄种植比拼。彭来 摄

“在整个汇报的过程中，各位教授和专家给予了我们很多指导和建议，虽然没能走到最后，但在整个交流和分享的过程中，我们学到了不少东西。”孙备备和组内成员收到大赛组委给到的自己团队的评价反馈后，做了很多复盘和反思，收获良多。“如果后期还有这样的比赛和研讨，我们还会参加，希望下次可以准备得再充分一些。”

据了解，“多多农研科技大赛”是拼多多助力中国农业农村现代化和乡村振兴的多项举措之一。今年8月份，拼多多还投入100亿设立了“百亿农研专项”。该专项旨在面向农业及乡村的重大需求，不以商业价值和盈利为目的，致力于推动农业科技进步，科技普惠，以农业科技工作者和劳动者进一步有动力和获得感为目标。截至目前，拼多多已经连续将Q2、Q3两个季度的利润投入到该专项中，希望激励更多投身科技农业的年轻人。

如付文琦、孙备备一样的农业科研人员还有很多，就像番茄的花语：敢于尝试，虽然平凡弱小，但却富有勇气。他们富有梦想和毅力，敢于尝试，坚信着小小的力量也能散发大大的光热。

(责编：董童、李源)