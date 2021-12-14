人民网记者 王震

什么时候我们才有一款安全好用的国产操作系统？无数用户翘首期待、无数信息产业从业者在实践中辛苦“作答”。

12月3日，中国操作系统的领导企业-统信软件在人民网一号演播厅成功主办“2021操作系统生态大会”。“十四五”开局之年，自主创新领域的核心硬软企业携手共议发展大计。

统信软件是国产操作系统产业中快速崛起的代表，成立仅两年，产品已在政府管理、金融、国防、能源、交通、电信、教育等多个领域获得应用。

统信软件总经理刘闻欢

统信软件总经理的刘闻欢曾就职于网络安全公司，后创建了深度科技，自2008年开始，领导开发了在全球开源社区享有盛誉的deepin深度操作系统，2020年在此基础上联合多家企业的力量，组建了统信软件技术有限公司。

历经多年的技术积累、开创性市场化探索，刘闻欢如何思考国产操作系统的核心价值、艰辛过往、未来路径？生态大会间隙，刘闻欢面对人民网记者聊到了与国产操作未来相关的“安全”“生态”与“心态”等核心理念。

“应用安全”不等于“底层安全”

操作系统是计算机以及信息创新产业的“灵魂”，是构建新数字基础设施、打造“数字中国”的基石。

“以往国内多数信息安全企业只关注应用层，在操作系统之上做防护，实际上有大量的技术手段和方式能够绕过这样的安全保护技术。”刘闻欢认为，操作系统是信息安全的“底座”，要想让应用真正安全，需要从“底座”层做好技术支撑。

安全问题不容易忽视。“未来软件的可靠性、安全性会越来越重要。”LVS作者、中国计算机学会会士章文嵩认为，随着计算机系统应用越来越广泛，更多软件分布在大型工程机械、自动驾驶上等国民经济重要领域，涉及到工业生产，甚至生命安全。

在此背景下，如何凝聚起行业力量，去推动信息安全技术应用发展，至关重要。

刘闻欢说，从产出上来看，作为纯软件，操作系统不像某些硬件的经济价值大，但它是基础软件中的“魂”， “缺乏灵魂，什么事情都干不了。” 没有它，硬件与软件就无法充分结合，网络安全也得不到充分保障。

在协助保障信息系统安全等方面，统信软件正在开启更深入的探索。“我们和清华羽林成立了联合实验室，为供应链厂商做好安全技术接口支撑，同时提供安全漏洞检测和分析能力，这些都是我们操作系统厂商的责任所在。”刘闻欢说。

“生态”“心态”关乎国产操作系统成败

操作系统好不好，除了需要进行安全评估外，可用、好用是重要的检测指标。操作系统好不好用，很大程度上是由软硬件生态决定。

“产品做出来了，并不代表操作系统真正能够成功，只有生态强大满足实际使用的需求，用户才能真正使用我们的操作系统。”刘闻欢说。

统信软件是基础软件生态建设的积极推动方。据他介绍，在开源方面，统信软件已为开源社区贡献了近千万行代码。在生态构建方面，截止今年底，统信软件生态社区累计注册用户21万个，累计厂商与机构实名认证18000家，共为3400个合作伙伴开展了97880次适配任务，兼容适配组合20多万款。

什么样的生态圈价值更大？在刘闻欢看来，完善的生态圈，首先要具备一定的规模，要覆盖到足够多用户的需求，让开发者能够在生态上进行持续性的开发；必须要有一些核心的应用支持，要推出一些创新型的应用软件或者硬件，去让这个生态更具备吸引力。

当天，刘闻欢代表统信重点发布“生态腾飞计划”，计划三年投入十亿元，从核心伙伴扶持、技术平台建设、联合平台发展、联合市场推广、信创人才培养、打造优秀产品、扩展消费者计划、培育开发者生态等八个方面，打造具有“百个标杆案例、千家合作伙伴、万家企业，十万开发者、百万应用”的中国操作系统生态圈。

此外，在刘闻欢看来，要做好国产操作系列，各方保持良好的心态也很重要。面对比以往更为有利的政策、人才、资本等环境，他说：“踏踏实实把一件件事情做好，是中国操作系统最佳成长路径。”

刘闻欢多次直言，在基础软件领域，“弯道超车”是不太现实的。他总结以往过国产操作系统发展中所经历的挫折：一是团队技术能力和国外成熟企业相比还有差距；二是构建产业生态没有经验，“没有人真正成功过，甚至连真正的失败都没有，很多人还没开始失败就已经死亡了”。

“饭是要一口一口吃，基础还得一个一个打。只有这样，当出现全球技术变革机会的时候，积累的技术、团队和产业才有可能帮助我们真正地实现跨越。”他说：“对于统信来说，我们目前的目标很简单，就是建设中国操作生态系统最优的生态环境。”

性能优化、AI赋能“点亮”国产操作系统

近年来，随着信息技术快速发展、市场应用需求持续增长、中国创新生态成熟度提升，以统信操作系统等为典型的国产基础软件性能得到不断优化，安全性和应用性能显著提升，“生态圈”“朋友圈”越来越大。

“当前国产操作系统兼容适配软硬件超过十万余款，装机超过600万套，已经能够完全满足日常办公、学习、业务应用及休闲娱乐等基本需要。”工信部网络安全产业发展中心主任付京波在会上说。

国产操作系统还在为未来布局。当前在人、机、物融合的状态下，新的应用场景、智能终端正在不断涌现，面向未来的国产操作系统应该如何布局，下一代操作系统如何创新突破？

刘闻欢判断：“智能设备的未来发展方向应该是多端融合，操作系统在技术和生态层面都会走向统一。”刘闻欢认为，在多终端融合、生态统一过程中，国产操作系将面临很多挑战，包括技术成熟速度、交互设计复杂度等，这些难题都需要进一步加以解决。

刘闻欢介绍，统信软件在这方面已经做了一些布局，今年已经成立了智能终端产品线，开发面向支持传统办公电脑之外的智能终端应用场景，“我们正在与合作伙伴一起探索包括VR和AR等下一代计算平台的应用可能性。”

在与人工智能技术接合层面，刘闻欢说，一方面，国内主要人工智能厂商都参与到统信软件的生态建设中；另一方面，统信软件也在研发把AI变成操作系统的一种能力，为合作伙伴提供AI开发接口、协助降低开发难度、提高用户体验度。

(责编：王震、吕骞)