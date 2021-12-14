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国家铁路电煤发送量持续高位运行 直供电厂存煤达15天以上

2021年12月14日14:57 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，国铁集团持续推进今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，电煤发送量保持高位运行，全国363家铁路直供电厂存煤持续增加，截至12月13日，存煤7195万吨，较9月底增加4213万吨、增长141.3%，平均可耗天数达25.5天，较9月底增长11.5天，存煤可耗天数15天以下的直供电厂全部消除。

据介绍，国铁集团坚持将电煤运输摆在优先位置，多措并举保障各地电煤运输需求，为人民群众温暖过冬和国民经济平稳运行提供有力支撑。

一是对接运输需求。充分发挥协调机构“保供办”的作用，动态掌握市场变化和用户需求，科学制定运输方案，对存煤可耗天数较低的企业应装尽装、保障急需。

二是提升运输能力。针对近期我国大部分地区遭遇寒潮、气温明显下降、耗煤量增加的情况，加大电煤运力投放，统筹运用线路、车辆资源，优化运输组织，提高运输效率。

三是强化精准保供。11月以来，国铁集团下达多批调度命令，对北京、天津、河北、湖北、湖南、辽宁、吉林、甘肃、宁夏、青海、四川、重庆、贵州13个省市的68家电厂进行了点到点精准保供运输，有效缓解了电煤紧张局面。

(责编：王连香、高雷)

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