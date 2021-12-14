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淘宝发布年度冷门职业观察 超7成为90后创造

2021年12月14日15:41 | 来源：中国新闻网
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原标题：淘宝发布年度冷门职业观察 超7成为90后创造

　　12月14日，淘宝联合工人日报融媒体中心、中国劳动关系学院劳动教育学院共同发布了《2021年淘宝冷门新职业观察》，对2021年度出现的新鲜冷门的职业进行了集中盘点。其中包括玩偶医生、绘梦师、多肉寄养师、游戏捏脸师、整理收纳师、制云师、猫粮品尝师、铸甲师、直播间布景师、手机入殓师等十个职业。

　　盘点显示，新奇、好玩是冷门新职业的关键词，他们之中有的是因为小众需求而萌发，也有的是老树开新枝，如铸甲师，在漫长的历史发展中，技艺濒临失传，但伴随国潮的兴起，老职业再添新颜。

　　据统计，十大冷门新职业中，超7成是90后创造出来的。淘宝上的著名猫粮品尝师黄澜曦便是一位95后，她在猫粮和猫奶茶制作过程中，负责品尝鉴别食材的口味、品相、性质等，她还有鉴别猫咪喜欢和讨厌的气味的能力。在父母看来有些“不务正业”的黄澜曦，最终在淘宝上创立了宠物奶茶自主品牌。

　　这一代年轻人的洞察力和创造力不可小觑，他们也是更为注重情绪价值的一代。这次发布的十大冷门新职业中，玩偶医生、绘梦师、手机入殓师、制云师的诞生，无一例外是为了满足人们的情绪价值。

　　90后小伙子卢沧龙，就是一个制云师，他会把好看云朵的样子记录下来，再用滴胶建模制成一朵固体的云，留住每一个美好的瞬间。现在，卢沧龙一年寄出20多万朵“云”，治愈全国4万多人。

　　此外，把手机及其他电子产品的零件做成艺术化“旧物标本”的手机入殓师，替人们修复各种玩偶的玩偶医生。这群在淘宝上从事着小众职业的卖家，都凭借着独特的技艺，帮助进店的每一位买家修复记忆和情感。

　　数字经济持续发展，依然在不断催生新职业的诞生。游戏捏脸师、直播间布景师就是服务数字经济诞生的新职业。就连多肉寄养师，都是因为淘宝直播的蓬勃发展，让人在北上广，“诗和远方”寄养在云南大理成为可能。

　　有分析人士认为，中国拥有庞大的国内消费市场，作为国人常使用的国民级应用，淘宝上每天在生发新的小风口和小趋势。每一个消费者都是新风口的参与者，制造者。淘宝卖家在其中扮演的是连接者和创造者角色。这些新兴职业千奇百怪，但背后是淘宝消费者们的个性化、多样化的需求，不一样的是，在淘宝上，无论多小的需求都会被看到，无论多独特的习惯，也有共鸣者。

(责编：董童、李源)

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