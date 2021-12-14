技术名称：

柔宇科技超低温非硅制程集成技术（ULT-NSSP）

参评奖项：

人民匠心技术奖

参评单位简介：

柔宇科技致力于让人们更好地感知世界。公司早在2012年创立伊始便开始专注创新研究柔性显示电子技术，是专业从事全柔性电子技术完整解决方案开发和产业化的企业，在深圳、香港等地设有办公室。柔宇通过自主研发的核心柔性技术，生产全柔性显示屏和全柔性传感器，以及包括折叠屏手机和其他智能设备在内的全系列新一代人机互动产品。柔宇还为智能移动设备、智能交通、文娱传媒、运动时尚、智能家居和办公教育这六大行业中的企业客户提供解决方案。

基于强大的自主知识产权和创新性工程与设计能力，柔宇科技推出薄彩色柔性显示屏、建立全柔性显示屏大规模量产线，以及发布和量产折叠屏手机FlexPai?柔派，推出Micro-LED弹力柔性屏等。

参评理由：

柔宇科技自主研发的超低温非硅制程集成技术（ULT-NSSP）是制备全柔性显示屏的底层核心技术，具有如下特点：

属于自主创新的底层核心技术，拥有完全自主知识产权，在技术上杜绝了“卡脖子”的后顾之忧；该技术的制程温度比LTPSI低200-300度，拥有更广泛的材料选择和更高的成品良率；使用非硅材料，无需高温脱氢、激光退火、离子注入等工艺环节，不仅缩短了制备流程，而且大大节约了产线的设备投资额。

注：以上材料均由申报者提供

(责编：曹淼、李源)