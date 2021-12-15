人民网北京12月15日电 （记者孙阳、栗翘楚）12月11日，“中国加入世界贸易组织二十周年：回顾与展望”研讨会在京召开，回顾中国加入世贸组织 20年成就与贡献，展望中国未来如何更好参与世贸组织工作，践行真正的多边主义。

“制度性开放是中国入世重要的战略选择和成功经验。没有制度性开放，就没有市场化改革，更没有今天的成就。”世贸组织研究会名誉会长、商务部原部长陈德铭在现场致辞时表示，入世20年，中国为开放奠定了制度，以开放促改革、促发展、促创新。2001年加入WTO，根据多边贸易体制要求和中国国情可承受承诺，中央政府清理了2000多件法规和部门规章，地方政府修订和废止的地方性政策法规达19万多件。

陈德铭指出，党的十八大以来，囯内社会基本矛盾发生变化。社会主义依法治国比以往任何时候更需要制度性开放，中国扩大高水平开放的决心不会变。更高水平开放是主权国家法律法规的郑重承诺，必须言必信、行必果，才能取信于国际社会。只有更高水平开放，才能改进经济全球化治理缺失的分配鸿沟，也只有更高水平的开放，才能提升我国生产效率和科技创新动力。上个月举行的第四届中国国际进口博览会期间，中国社会科学院世经政所和虹桥国际经济论坛研究中心共同发布的《世界开放报告》表明，中国的开放指数为0.74，处于发展中国家前列。

陈德铭表示，随着中国进一步崛起，逐步走近世界舞台中心，扩大高水平开放，达到"帕累托改进"将势在必行。20年来，中国货物进出口成为世界第一，经济总量跃升全球第二，人均GDP突破1万美元，但我国劳动力和土地价格也在攀升，加工贸易生产要素将会逐渐向价格更低的区域转移，中国很可能逐渐成为自有品牌和中间品出口大国。与此同时，劳动力价格上涨也会拉动消费，引发进口消费品增加。根据国际经验，当全部进出口达到盈亏平衡或亏损时，避免劳动力就业陷阱就须提上议事日程。

“有鉴于此，中央经济工作会议提出稳字当头的方针。”陈德铭表示，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局需要制度性开放来维稳。内外循环互相依存，密不可分。要保持高质量的国内大循环，必须保持高水平的制度性开放，维护多边贸易体制，确保外部经济环境畅通便捷。

陈德铭认为，尽管最近中美等67个国家在WTO达成服务贸易领域协议，但是WTO整体功能尚未恢复，对此要有耐心。区域经济协议仍是中国制度性开放的战略选择。RCEP明年元月生效，中欧全面投资协定尚等待欧盟议会的理性回归，CPTPP和DEPA中国已经正式提出申请加入，格拉斯哥COP26会上中国又提出高于《巴黎协定》的国家自主贡献（NDC）版本。

“综上所述，所有这些一旦能够落实，既将深化中国市场配置资源改革，又将面临法律层面的制度性开放，既有困难挑战，又须积极应对。”陈德铭说。

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