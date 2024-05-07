人民网记者 李栋

改善农村人居环境，事关农民群众根本福祉。中央农村工作会议强调，扎实有序推进乡村建设，深入实施农村人居环境整治提升行动。

立夏时节，草木葱茏，鸟鸣啁啾。从河南安阳内黄县县城出发，沿220省道一路向南，宽阔的道路贯穿后河镇而过，白墙黛瓦错落有致，乡间小路干净整洁，处处是画，步步即景。

“之前村里道路坑洼不平，一下雨坑里垃圾污水特别难闻。”说起村里的变化，后河镇桑村村民刘庆超最有发言权，“现在道路平整了，往日遭人嫌弃的臭水沟，如今变成了村民休闲娱乐的好去处。”

在后河镇桑村，别具一格的墙体画、错落有致的美丽庭院、设计别致的主题游园、精心打造的景观桥，打造出别具一格的乡村景观，让乡村外有“颜值”，内有“气质”。

后河镇党委书记陈利勇介绍，近年来，围绕“陌上桑”主题，村民将闲置的废弃物变成表达乡愁情感的“宝贝”，将村内三座古桥重新修葺，围绕乡村历史沧桑变迁，打造出“陌上花间”“陌上桑田”“陌上耕读”“陌上乡情”4个主题游园。春日阳光下，一幅诗情画意、恬淡逸致的乡村振兴新图景，让农民群众生活品质稳步提升。

美丽乡村建设，既要美更要美出韵味。“人居环境提升是基础，在村庄规划建设中要充分考虑彰显村庄特色，促进村庄形态与自然环境、传统文化、乡风文明相得益彰，把村庄建设得富有特色，满足农民群众日益增长的精神文化生活需求。”陈利勇说。

勾勒“诗画”田园，如何让乡村成为村民的幸福家园？在刚刚过去的“五一”假期，后河镇小徐村惟妙惟肖的墙绘，吸引了众多市民前来打卡，秀丽唯美的风景、童年怀旧的场景、活泼可爱的卡通人物等墙体彩绘帮游客们解锁着各种拍照姿势，村内沿街道两侧栽种的银杏树与创意墙绘相得益彰，使得小徐村同时也吸引着电影剧组前来取景拍摄。

“在乡村建设过程中，依据地理优势，突出了文化、旅游、农业相融合的主题。”后河镇党委委员、副镇长李国强表示，“望得见山、看得见水、记得住乡愁”既是乡村鲜明的标识，也是乡村未来发展的宝贵财富。在乡村建设过程中，依据地形、地貌、植被等自然元素巧妙布局，使“绿水青山”和“记住乡愁”相得益彰。

“新时代农村建设，应学习运用‘千万工程’蕴含的理念和方法，尊重农民意愿，尊重历史，尊重自然，因地制宜找准特色，留住乡风乡韵乡愁，将‘和美乡村’建在百姓心坎上。”陈利勇说。

(责编：郝帅、吕骞)

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