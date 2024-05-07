人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

乡村行·看振兴

河南省安阳市内黄县：让乡村有“颜值”更有“气质”

人民网记者 李栋
2024年05月07日15:50 | 来源：人民网
小字号

改善农村人居环境，事关农民群众根本福祉。中央农村工作会议强调，扎实有序推进乡村建设，深入实施农村人居环境整治提升行动。

立夏时节，草木葱茏，鸟鸣啁啾。从河南安阳内黄县县城出发，沿220省道一路向南，宽阔的道路贯穿后河镇而过，白墙黛瓦错落有致，乡间小路干净整洁，处处是画，步步即景。

 “之前村里道路坑洼不平，一下雨坑里垃圾污水特别难闻。”说起村里的变化，后河镇桑村村民刘庆超最有发言权，“现在道路平整了，往日遭人嫌弃的臭水沟，如今变成了村民休闲娱乐的好去处。”

在后河镇桑村，别具一格的墙体画、错落有致的美丽庭院、设计别致的主题游园、精心打造的景观桥，打造出别具一格的乡村景观，让乡村外有“颜值”，内有“气质”。

后河镇党委书记陈利勇介绍，近年来，围绕“陌上桑”主题，村民将闲置的废弃物变成表达乡愁情感的“宝贝”，将村内三座古桥重新修葺，围绕乡村历史沧桑变迁，打造出“陌上花间”“陌上桑田”“陌上耕读”“陌上乡情”4个主题游园。春日阳光下，一幅诗情画意、恬淡逸致的乡村振兴新图景，让农民群众生活品质稳步提升。

美丽乡村建设，既要美更要美出韵味。“人居环境提升是基础，在村庄规划建设中要充分考虑彰显村庄特色，促进村庄形态与自然环境、传统文化、乡风文明相得益彰，把村庄建设得富有特色，满足农民群众日益增长的精神文化生活需求。”陈利勇说。

勾勒“诗画”田园，如何让乡村成为村民的幸福家园？在刚刚过去的“五一”假期，后河镇小徐村惟妙惟肖的墙绘，吸引了众多市民前来打卡，秀丽唯美的风景、童年怀旧的场景、活泼可爱的卡通人物等墙体彩绘帮游客们解锁着各种拍照姿势，村内沿街道两侧栽种的银杏树与创意墙绘相得益彰，使得小徐村同时也吸引着电影剧组前来取景拍摄。

“在乡村建设过程中，依据地理优势，突出了文化、旅游、农业相融合的主题。”后河镇党委委员、副镇长李国强表示，“望得见山、看得见水、记得住乡愁”既是乡村鲜明的标识，也是乡村未来发展的宝贵财富。在乡村建设过程中，依据地形、地貌、植被等自然元素巧妙布局，使“绿水青山”和“记住乡愁”相得益彰。

“新时代农村建设，应学习运用‘千万工程’蕴含的理念和方法，尊重农民意愿，尊重历史，尊重自然，因地制宜找准特色，留住乡风乡韵乡愁，将‘和美乡村’建在百姓心坎上。”陈利勇说。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
河南省安阳市内黄县：让乡村有“颜值”更有“气质”
　　改善农村人居环境，事关农民群众根本福祉。中央农村工作会议强调，扎实有序推进乡村建设，深入实施农村人居环境整治提升行动。…
财政部：1-3月国有企业利润总额同比增长2.8%
　　人民网北京5月7日电 （记者王震）财政部6日发布数据显示，1-3月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）营业总收入同比增长3.2%，利润总额同比增长2.8%。 具体来看，1-3月，国有企业营业总收入198111.8亿元，同比增长3.2%；利润总额10757.6亿元，同比增长2.8%；应交税费16030.6亿元，同比增长0.9%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部