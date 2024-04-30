人民网记者 乔雪峰

从岭南的甜蜜果香，到东海的海鲜盛宴，再到江南的春日新茶，随着农村快递物流体系的深入完善，各地特色农产品搭乘快递快车，直达千家万户。

近年来，快递业抓住发展机遇，不断提升服务品质，优化丰富服务场景，进一步满足了人民群众的刚性消费需求。据国家邮政局监测数据显示，截至4月29日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2023年提前32天 ，进一步凸显快递业的澎湃活力和强劲动力，折射出我国经济正延续恢复性增长、回升向好的态势。

“过去网购取快递非常麻烦，现在客货邮商综合便民服务站点开到了家门口，不仅给我们解决了出行难、出行贵的问题，还为我们老百姓解决了寄件难、取件难的问题。”家住宁夏回族自治区青铜峡市邵岗镇甘城子村的村民马富忠说。

据了解，甘城子客货邮商站点开通了“邮乐小店”，上线运营农产品20余种，助力灰枣、长枣、苹果、蜂蜜等特产销往全国。

国家邮政局相关负责人表示，作为农产品上行的重要渠道，快递业在降低农产品流通成本、提升农产品流通效率等方面发挥着越来越重要的作用。“当前，每天有1亿多件快递包裹在农村地区流动，为服务生产、促进消费、联通城乡、畅通循环提供有力支撑。”

此外，快递企业主动适应农产品“品多、质鲜、量大”的特点，不断创新揽收模式，加大冷链投入，优化运输路径，延伸服务链条，提升了农村地区服务能力水平，推动了农产品寄递业务规模化发展。

如今，足不出户也能品尝甘肃天水的麻辣烫，最快48小时就能收到新疆伽师的西梅了。快递业在规模持续壮大的同时，不断拓展服务网络，区域发展结构更加均衡，中、西部地区业务量加速增长，成为带动行业发展的重要力量。

该负责人表示，国家邮政局年初提出要持续优化发往部分区域的电商快件寄递服务，引导主要快递企业优化运营模式，推动电商平台完善销售方式，实现快递企业“有件必发”目标。

以新疆为例，快递企业调整建包方式，探索快递进疆集运仓模式，并在乌鲁木齐、阿克苏等地建设转运枢纽，实现了运输、分拣、投递等环节的资源整合，电商快件寄递服务得到明显改善。

数据显示，今年随着快递企业联合电商平台在新疆地区逐步试点推行服务提升计划，新疆日均投递量增加了近百万件，对推动新疆农特产品疆内收购、疆外销售“两张网”建设发挥了积极作用。

值得一提的是，今年以来快递业还不断培育发展新质生产力的新动能，以科技创新推动产业创新，大型分拨中心智能化改造加快推进，无人仓、无人车、无人机等迅速应用，行业信息化、智能化水平不断提高，运输效率、服务质量得到持续提升。

(责编：孙红丽、吕骞)

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