人民网记者 许维娜

剪辑、摄像：人民网记者 何萌 魏青成

【观点摘要】

●观察中国经济的运行情况时，既要看总量，也要看结构，还要看趋势和潜力。

●展望全年中国经济发展态势，相信通过持续的政策发力，今年5%左右的经济增长目标是一个“奋力一跳”能够实现的目标。

●我国经济发展不单单追求“含金量”，也追求“含绿量”。

●工业同比数据的快速增长对GDP的稳健运行、稳中向好起到了重要支撑作用。

2024年，中国经济首季报迎来“开门红”。国家统计局16日发布的数据显示，初步核算，一季度国内生产总值（GDP）296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%。如何看待一季度中国经济“成绩单”？二季度如何接续发展，发展信心从何而来？

“观察中国经济的运行情况时，既要看总量，也要看结构，还要看趋势和潜力。从当前经济运行的特点看，经济总量保持稳定的同时，结构也在不断优化，消费需求、投资需求也在稳健恢复的过程当中。”近日，国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任、研究员魏琪嘉做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，我国一季度的经济增长可以用一个关键词来总结：稳中有进，这很好地概括了我国一季度经济运行的主要特征。

经济增长目标是提振信心的关键。魏琪嘉表示，展望全年中国经济发展态势，相信通过持续的政策发力，今年5%左右的经济增长目标是一个“奋力一跳”能够实现的目标。

“关键要看中国经济的趋势和潜力”

高技术制造业增长加快、市场销售稳定增长……透析一季度经济数据，中国经济增速普遍高于市场预期，践行高质量发展的中国交出一份亮眼的“一季报”。

魏琪嘉表示，从“稳”的角度看，我国作为超大规模经济体，在外部环境不确定性不断上升、去年基数相对较高的基础上，能够实现GDP增速同比增长5.3%实属不易，这也是我国经济稳健运行的重要体现。

从“进”的角度看，部分高技术制造业、高技术服务业的投资保持了两位数增长，产品产量也保持了较高同比增速，体现了结构优化、质效向好的特点。

“关键要看中国经济的趋势和潜力。”魏琪嘉表示，比如从“假日经济”的火热可以看出，当前消费领域的需求在呈现稳健温和回升的态势。随着各类政策的出台，这一趋势有望在今年得以延续，微观主体也将进一步感受到经济企稳之后的暖意。

魏琪嘉表示，从政策角度看，政策保障有力、储备充足。以大规模设备更新改造和消费品以旧换新政策为例，该政策并非局限于消费品的以旧换新，而是旨在通过出台具有系统性的政策，实现消费和投资的良性循环。

“最终它将带动消费品需求的增长，也能推动企业进行技术改造，优化生产工艺，生产质量更好的产品。”魏琪嘉进一步分析称，总体上，该政策能够形成消费和投资的良性互动，也将为打造新的经济增长点打下良好基础。

“既追求‘含金量’，也追求‘含绿量’”

细看我国经济一季度“成绩单”，单位GDP能耗同比下降0.1%，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，全国固定资产投资（不含农户）同比增长4.5%，半导体、3D打印也保持了两位数以上的高位增长。这些数据传递了哪些信息？释放了哪些新的信号？

“每组数据的背后，都蕴含着深刻的逻辑与切实的行动支撑。” 魏琪嘉表示，作为世界第二大经济体，我国经济在保持稳健的同时，还有很多可圈可点之处，其中有两个方面较为突出。

一是一季度单位GDP能耗实现同比下降。这一轻微的下降背后是国家在推动产业绿色化转型方面所作出的持续努力。可以说，我国经济发展不单单追求“含金量”，也追求“含绿量”。

二是高技术制造业的产品产量、投资相关指标的增长。这是我国长期推进实体经济发展、重视实体经济的转型升级取得的成效。特别是我国推进传统产业的提升改造，加大技改投资的力度，推进战略性新兴产业提质扩容。

“既注重短期增长，也注重中长期统筹”

国家统计局数据显示，一季度，第二产业增加值109846亿元，增长6.0%，对经济增长起到了拉动作用。其中，全国规模以上工业增加值同比增长6.1%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.6%，制造业同比增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长6.9%。高技术制造业增加值同比增长7.5%，比上年四季度加快2.6个百分点。

“工业同比数据的快速增长对GDP的稳健运行、稳中向好起到了重要支撑作用。”魏琪嘉表示，实体经济特别是工业的产业门类，是国民经济稳健运行的重要支撑力量，相关政策也在推进工业的转型升级、高质量发展中发挥着重要作用。

魏琪嘉进一步表示，从工业领域角度看，大规模设备更新和消费品以旧换新等政策既注重短期增长，也注重中长期统筹，提振了很多工业企业经营的信心。诸多企业也在借着利好政策提前安排相关生产，这将对工业增加值增长起到较强推动作用。

“从经济循环的角度看，服务业领域的消费、投资等都保持了较好增长态势，这说明消费的需求在稳健恢复。”魏琪嘉认为，服务业的稳健增长也将推动产品需求的提升，并进一步推动工业发展，实现产业间的良性互动。

魏琪嘉还建议，未来，我国应坚持质量第一、效率优先，抓住有利时机，以做大总量规模、完善产业体系、优化产业结构和提升产业韧性为主要着力点，加快建设现代化产业体系。

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(责编：申佳平、高雷)

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