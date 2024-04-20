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一季度数据好于预期 工业经济表现为中国经济提供坚实支撑

2024年04月20日08:58 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者许维娜）“工业是一季度恢复发展中的一个亮点，全部工业增加值增长6%，显示了工业经济回升向好的态势，其恢复速度好于预期。”清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜在接受人民网记者专访时表示，中国经济首季答卷的关键词可以概括为“向好”。

国内生产总值同比增长5.3%，全国固定资产投资同比增长4.5%，高技术产业投资同比增长11.4%……透过数据，如何看待一季度经济运行情况？开局数据有哪些突出亮点和积极变化？对实现全年5%左右增速目标影响几何？

董煜表示，今年一季度，国民经济总体上延续了去年以来回升向好态势，进一步巩固经济恢复基础，释放推动经济整体好转的积极信号。

“在一定程度上，今年一季度的经济数据好于预期，但更重要的是要判断趋势。”董煜认为，我国经济运行持续恢复，国民经济实现良好开局，这也为下一步的经济持续回升奠定了良好基础。

工业表现如何，关系到实体经济的走势。一季度，工业生产实现较快增长，高技术制造业增长加快。国家统计局数据显示，第二产业增加值109846亿元，增长6.0%。其中，全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，高技术制造业增加值增长7.5%。

“总体看，中国是制造业大国，工业是国民经济的主体和增长引擎。”董煜表示，因此，工业经济运行平稳向好对于整体经济状况的改善和提振具有积极作用。

过去一年，一系列工业稳增长政策举措发力，确保工业经济恢复性增长。

对此，董煜分析称，从政策支持的角度来看，一方面，企业预期正在好转。国家统计局近期公布的3月制造业采购经理指数（PMI）和非制造业商务活动指数均已站上荣枯线，运行在扩张区间，特别是PMI回升至近一年来的最高水平，呈现出供需两旺势头。另一方面，海外需求有所改善，在一定程度上拉动了工业出口增长。中央发布的推动大规模设备更新和消费品以旧换新等一系列政策，客观上也会促使企业加大对工业的投入，推动企业加快发展，并带来较好预期。

董煜认为，在分析一季度工业数据亮眼表现的过程中，更重要的是要看到，当前支撑工业以及其他行业经济稳步回升的有利因素正在不断增加，中国产业链的综合优势正逐渐显现，这些优势无疑将为中国经济持续恢复向好提供坚实支撑。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)
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