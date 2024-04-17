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“原来的车旧了，最近正想要换台新能源汽车，来展会看看有什么政策。”近日，记者在第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）现场采访时发现，消费品以旧换新成为观展者关心的话题之一。

随着新一轮以旧换新政策密集落地，不少观展者的消费热情被点燃。“大家对以旧换新行动的关注度很高，不少人来展区了解相关业务。”华为展台工作人员说，“大家对如何置换新手机比较感兴趣，一天下来好几拨人来咨询。”

“家电品类也是以旧换新的重点领域，我们正不断推进相关工作。”在广东馆展区，格力电器消博会项目市场专员告诉记者，“我们开展了全品类家电以旧换新活动，从补贴力度、回收体系健全、溯源管理等方面持续细化工作。”

在广东馆展区内，观展者正在了解家用电器性能。人民网记者 杨迪摄

汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”……消博会期间，全国消费品以旧换新行动——海南站暨海南国际消费季启动。中国家用电器协会、中国物资再生协会等发出“促进家电以旧换新 推动更新消费循环”倡议，鼓励通过优化产品结构、完善回收体系和加强环保教育等方式，促进消费循环，为绿色发展贡献力量。

据了解，2024年是“消费促进年”，商务部促进“政策+活动”双轮驱动，以推动消费品以旧换新为重点，大力发展健康消费、绿色消费、服务消费，持续打造新的消费增长点。

设备更新、以旧换新，“1+N”撬动万亿大市场。在消博会开幕的前一天，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》明确了“开展汽车以旧换新”“推动家电以旧换新”“推动家装厨卫‘焕新’”三项重点任务，消博会为以旧换新提供了“窗口”。

“鼓励和推动消费品以旧换新，为我国循环经济产业发展提供了重要的机遇。”中国物资再生协会会长许军祥认为，发展循环经济是实现高质量发展的重要途径，有助于经济可持续发展。

消费品以旧换新，怎么“换”是关键。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在此前召开的新闻发布会上表示，在充分尊重消费者意愿的基础之上，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制。

“包括推动汽车换‘能’，统筹汽车流通消费的全链条各环节，出台一揽子政策包；家电换‘智’，聚焦打通家电以旧换新全链条堵点，重点在于提升城乡居民换新便利性；家装厨卫‘焕新’，鼓励各地支持开展旧房装修、厨卫等局部升级改造和居家适老化改造等。”徐兴锋说。

在消博会上，各大家电家居、汽车等品牌积极响应政策号召，激活“一池春水”，激发消费者对绿色、智能的消费升级需求。

海尔围绕以旧换新搭建了全流程数字化体系，实现资源兑现可视；居然之家打通产业链上下游，形成旧家具家电回收处理和二次销售循环利用的完整产业链条……市场提前布局，品牌持续加码，推出消费品换新“大礼包”。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力认为，政策的实施对于稳定市场预期、提振消费信心具有重要意义。通过政府支持、企业让利等方式，可降低消费者换新成本、提高换新意愿，从而有效激发市场活力和消费潜力。

记者在一家电商平台上搜索，数据显示，3月以来“以旧换新”等服务的热度上涨显著，搜索量较去年同期增长超110%，电动车、汽车、家电、手机等以旧换新搜索热度较高。其中，电动车电池搜索量同比增长超990%，以冰箱、洗衣机等为代表的家电以旧换新，搜索量增幅超100%。

在消博会现场，多位业内人士表示，以旧换新行动给市场打了一剂有力的强心针，有望释放更大市场空间，带动相关产业发展。

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(责编：郝帅、吕骞)

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