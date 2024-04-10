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加快现代物流体系建设 全国铁路4月10日实行新的货物列车运行图

2024年04月10日10:08 | 来源：人民网
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人民网北京4月10日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，4月10日18时起，全国铁路实行新的货物列车运行图。调图后，货运产品不断优化，快运班列及大宗直达货物列车数量进一步增加，为有效降低全社会物流成本，更好服务建设全国统一大市场，助力经济社会高质量发展提供有力支撑。

国铁集团货运部负责人指出，此次调图，是国铁集团立足服务构建新发展格局，加快推动铁路现代物流体系建设，持续深化铁路运输供给侧结构性改革，科学调配铁路运力资源，对全国铁路货物列车开行方案进行的一次优化调整。

该负责人介绍，以此次调图为契机，铁路部门紧密对接市场需求，全面优化快运班列产品。按照班列服务功能分为中欧班列、中亚班列、多式联运班列、城际班列四大类，中欧、中亚班列分别指在中国和欧洲国家之间、中国和其他亚洲国家之间开行的货物列车，主要服务跨境货物运输；多式联运班列指可通过铁路与公路、水运、航空之间两种以上方式运输的国内货物列车，以集装箱运输为主，方便两端接驳；城际班列指城市之间开行的国内货物列车。此次调图主要有以下新变化。

一是增加城际和多式联运班列产品供给。为加快构建全国快货物流圈，与一季度相比，增开跨铁路局集团公司的快运班列31列，总量达到245列。其中，增开南京东至城厢、芜湖东至西宁、郑州北至磨憨等方向城际班列12列，城际班列开行总量达到122列；增开丰台西至江村、南翔至平湖南、钦州港东至昆明东等方向多式联运班列19列，多式联运班列开行总量达123列。首次在北京（大红门）至广州（官窑）间开行时速120公里多式联运班列，采用50英尺集装箱重去重回、循环运输，主要运送电商快递货物，将大幅提高货物运输效率。

二是提升中欧、中亚班列开行质量。分别安排中欧、中亚班列图定线路87条、39条，提升班列运输品质，加大跨里海运输走廊中欧、中亚班列组织力度，积极拓展境外运输通道，保障国际供应链稳定畅通。扩大中欧班列全程时刻表编制范围，每周安排开行全程时刻表中欧班列5列，后续将根据需求持续扩大开行规模。同时，加快推进阿拉山口口岸综合查验场建设，与海关部门加强合作，积极推广铁路快速通关模式，提升口岸通关能力和效率，助力畅通国内国际双循环。

三是扩充大宗货物运输能力。为保障电煤、粮食、春耕化肥等国计民生重点物资运输需求，深入挖掘运输潜力，安排开行跨铁路局集团公司大宗直达列车389列，较一季度增加37列。其中，开行煤炭直达列车271列，增开8列；非煤炭直达列车118列，增开29列。优化部分干线列车开行结构，在陇海铁路增开货物列车4列，在通辽至让湖路、天水至华亭、铜陵至九江铁路分别增开货物列车4列、2列、2列，进一步提升区域货运能力。

四是提升铁路货运服务品质。发挥全国40个铁路物流中心的作用，坚持市场化、法治化、国际化方向，深化铁路货运改革创新，加快推进铁路现代化物流体系建设。发挥铁路运输大运能、全天候、绿色环保的优势，强化“总对总”战略合作，大力开展物流总包服务，为企业提供最优物流解决方案。坚持以客户为中心，持续提升铁路物流产品的稳定性、经济性、时效性，加强铁路物流装备创新投用，推动铁路物流场站转型升级，减少物流中间环节，实行灵活浮动的货运价格，有效降低社会物流成本。持续深化95306货运服务平台建设，优化推广物流金融等服务，开发货物全程追踪、到达预测通知等新功能，进一步提升客户体验。

该负责人提示，鉴于全国铁路旅客列车运行图已于2024年1月10日进行调整，并经2024年春运的实践检验，基本满足旅客出行需求，二季度旅客列车基本运行图总体不变，仅微调部分铁路局集团公司管内列车，各铁路局集团公司将根据客流需求实行“一日一图”，灵活安排运力。此次调图后，货物列车开行信息和服务资讯，货主朋友可通过铁路95306网站、APP、微信公众号等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息。

(责编：王连香、高雷)
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