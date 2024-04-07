王绍绍

观赏春花春景、品尝当地美食、体验民俗文化……清明假期，春日经济再度迎来一波热度，各地旅游景点人头攒动，消费市场迸发生机活力。

四川西充县10万亩桃花竞相绽放，呈现出一片粉红的春日画卷；北京奥林匹克森林公园也迎来了一年一度的“春花节”，迎春、山桃、杏花等30多种花灌木陆续进入盛花期；江西婺源县“最美梯田”山间油菜花次第盛开，吸引远近游客前来观赏……春景怡人，假期游客出行热情高涨，赏花踏青成为游客们的热门选择。

文旅部最新数据显示，假期3天，全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。

近期，国内各地文旅消费持续增长。某旅行平台数据显示，清明节期间的机票、酒店预订量较前一周增长近80%，国内航线机票预订量约为200万，较一周前增长超60%。

中国旅游研究院院长戴斌表示，此次假期的出游意愿稳中有升，“赏花+民俗”成为重要特征，合家出游、研学旅游的“一老一小”模式成为亮点。

抓住赏花出行的机会，各地纷纷围绕“赏花+”探索文旅发展新模式。济南2024年花朝节于3月23日开幕，并将持续至5月6日，其国风、汉服、传统市集和诗词文化活动推动了济南旅游搜索热度上升。数据显示，济南清明假期旅游热度同比上涨62%。南京莫愁湖、长沙铜官窑、南宁相思小镇等旅游度假景区也相继推出花朝节活动，开启“文化赏花”新玩法。

“推动文旅高质量发展，要充分将资源盘活、做出特色，为游客呈现连点成线、连线成面的文旅消费场景，在旅游产品创新上做足内涵文章，搞活‘体验经济’，不断满足游客对品质和体验感消费的需求。”首都经济贸易大学文化与传播学院教授、特大城市社会发展研究院副院长郭媛媛说。

在观赏自然风光之外，感受风土人情、体验当地民俗也为清明假期的旅途增添别样趣味。在浙江桐乡，第八届“清明轧蚕花”民俗会如期开幕，敲蚕花鼓、献三牲、诵祭文、上蚕香、行祭礼、求蚕花等活动轮番而至，为游客呈现了蚕桑非遗文化的独特魅力。

当地负责人表示，今年的蚕花节在继续保留“剥丝绵”大赛、“轧蚕花”花艺大赛、非遗美食展等特色项目外，又创新增加“十二花神”水上巡游等体验项目，以此推进文化和旅游深度融合发展，让民俗文化在新时代焕发出更加强大的生命力。

数据显示，民俗、美食、非遗工艺等正在成为文旅消费的关键点，去年爆火的延边和淄博旅游热度仍将延续，两地的清明小长假期间旅游热度同比涨幅均超过200%。威海、秦皇岛、黄山、大同、锦州、迪庆、天水等城市也进入今年清明小长假目的地涨幅榜前十。

其中，云南迪庆凭借“香格里拉”旅游IP全网走红，甘肃天水麻辣烫则火爆全网，让甘肃天水成为今年的“黑马”目的地。威海、大同、锦州等城市以其各自特有的自然风光和文化遗产，成为游客追寻深度旅游和个性化体验的新选择。

“要努力将‘流量’转换成‘留量’，用贴心真诚的服务让‘他乡’变成‘故乡’。”郭媛媛表示，随着虚拟现实技术、增强现实技术、智能交互技术等科技元素的广泛应用，不少景区在沉浸式文旅项目上做出新尝试，赋予文旅产品新的形式和意义。有关部门和行业从业者应着力提升运营管理水平，将消费潜力激发为市场活力，进一步创造消费场景、加大优质供给、提升服务水平，为游客提供更为优质的文旅服务。

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经