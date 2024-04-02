人民网记者 杨虞波罗

“广州一秒‘入夏’，趁着清明假期带家人一起去天津看海棠花，顺便再感受下春天的魅力。”来自广州的白女士说到。

清明将至，正是出游的好时光。记者从旅游平台了解到，清明假期游客出游热情高涨，旅游市场有望迎来一波出游小高峰：美团数据显示，截至3月26日，清明假期文旅预订单量周环比增长超200%；携程数据显示，假日赏花游的景区门票预订量同比上涨超6倍。

因一碗麻辣烫爆火的甘肃天水，有望将其热度延续至清明小长假。截至3月20日，同程旅行平台上天水旅游近一周的搜索热度较上周上涨616%。

近日，天水市秦州区的天水名优小吃城一麻辣烫店，商家为游客加工麻辣烫。 新华社记者 范培珅摄

从淄博烧烤到天水麻辣烫，近年来，美食已成为年轻人选择旅行目的地的重要考量之一，地域美食也成为新的城市旅游名片。

如今，旅客对目的地的选择呈现多元化趋势，许多“小机场”城市具有独特的魅力，并且住宿、餐饮、娱乐消费的高性价比，也为旅客提供更好的游玩体验，从而带动当地消费。

去哪儿数据显示，清明假期，以广东湛江、云南芒市、浙江舟山、吉林延吉、西藏林芝、浙江义乌、江西上饶、湖北恩施、江西景德镇、河南南阳等“小机场”城市为目的地的机票提前预订量同比增长2倍以上。

婺源成清明热门目的地。受访者供图

清明假期，正值踏青赏花好时节。从兴化千垛菜花到婺源油菜花海，从安顺平坝万亩樱花园到武汉大学、鸡鸣寺、鼋头渚樱花绽放，此时漫步于春色山水，或游走在公园湖畔，都能欣赏到满眼的绿意与繁花。

途牛数据显示，众多赏花游热门目的地中，扬州、兴化、婺源、无锡、武汉、云阳、罗平、安顺、林芝、伊犁等吸引了更多游客以及摄影爱好者的青睐。

由于清明假期较短，出入境机票价格较低，已有不少旅客规划了“请三休八”出境游。此时正值日本、韩国的樱花季，日本金泽、熊本、长野，韩国光州、全州、仁川等小众赏樱目的地也有旅客提前预订了赏樱酒店。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经