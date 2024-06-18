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聚焦5月份国民经济数据

财经观察：多重因素显效 5月消费市场恢复向好

人民网记者 王震
2024年06月18日14:10 | 来源：人民网
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数据来源：国家统计局 制图：王震

数据来源：国家统计局 制图：王震

5月份消费市场恢复向好，服务零售继续较快增长，出行文旅消费持续活跃。

国家统计局数据显示，5月份，社会消费品零售总额同比增长3.7%，比4月份加快1.4个百分点；限额以上单位18个商品类别中，有13类商品零售额增速回升。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华介指出，“五一”假期效应、消费品以旧换新政策显效、“618”提前开卖，是消费市场恢复向好的重要因素。

居民出行文旅消费需求持续释放，带动相关服务消费较快增长。

“五一”假期，全国国内旅游出游人次和出游总花费同比分别增长7.6%和12.7%，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）票房收入增长37.2%。

数据显示，前5月，我国服务零售额同比增长7.9%。其中，餐饮收入同比增长8.4%，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额保持较快增长。

与此同时，在“618”网购促销、消费品以旧换新政策等因素带动下，线上消费占比持续提高，升级类商品销售增势良好。

前5月，实物商品网上零售额同比增长11.5%，占社会消费品零售总额的比重为24.7%，今年以来占比持续提升。其中，吃、穿、用类商品分别增长19.6%、9%和10.8%。

在升级类消费方面，5月份，体育娱乐用品类、通讯器材类、家用电器和音像器材类商品同比分别增长20.2%、16.6%、12.9%，增速分别比4月份加快7.5个、3.3个、8.4个百分点；化妆品类零售额增长18.7%。

国家统计局贸经司首席统计师袁彦指出，实体零售企业数字化转型持续推进，消费新热点、新业态增势良好。拥有特色化自有品牌商品和会员服务的仓储会员店，商品零售额保持两位数增长，升级类商品消费需求快速释放。

“今年以来，消费市场保持稳定增长态势。但也要看到，居民消费能力和消费意愿仍待增强，部分商品和业态销售疲软。”袁彦表示，下阶段，要着力提升居民消费能力，不断夯实消费增长基础，加快推动消费品以旧换新政策落实落细，促进消费市场持续恢复向好。

(责编：王震、吕骞)
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