人民网记者 罗知之

近日，多个领域公布的5月份数据显示，各行各业实干向前，持续释放经济运行积极信号，为高质量发展蓄势聚能。

——消费需求恢复态势持续巩固

国家统计局城市司首席统计师董莉娟介绍，5月全国CPI环比季节性下降，同比涨幅与上月相同，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%。

国家发展改革委价格监测中心分析预测处处长张学武表示：“从构成CPI的八大类商品和服务价格看，除食品和交通通信价格下降外，其他六大类价格均同比上涨，说明当前居民消费需求恢复的态势持续巩固。”

——外贸向好势头不减

据海关统计，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。

其中，民营企业进出口9.58万亿元，增长11.5%，占我外贸总值的54.7%，比去年同期提升2.6个百分点。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国经济运行持续回升向好，外贸向好势头不断巩固。5月当月，我国进出口同比增长8.6%，月度增速进一步加快。

——物流景气指数继续保持在扩张区间

中国物流与采购联合会近日公布，5月份中国物流业景气指数为51.8%，受前期供应链上下游需求集中释放和部分地区需求动力偏弱等因素影响，较上月回落0.6个百分点。

“本月物流景气指数尽管小幅回落，但继续保持在扩张区间，业务总量指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、固定资产投资完成额指数处于景气区间，企业业务活动预期指数连续四个月保持高景气水平，物流运行总体平稳。”中国物流与采购联合会总经济师何辉指出。

此外，5月份邮政快递业业务总量指数为70.3%，环比回升1个百分点。道路运输业业务总量指数为52.5%，环比上升0.2个百分点，据调研，主要是消费领域商品周转加快，连锁、商超积极备货，电商干线运输业务回升。

——中小企业发展指数高于去年同期

中国中小企业协会数据显示，5月中小企业发展指数为89.2，较4月下降0.2点，高于2023年同期的88.9。

分行业指数中，5月份，房地产业、社会服务业指数比上月均上升0.1点。其中，社会服务业订单、销售、资金、劳动力、效益指数均有所上升，房地产业订单、销售、融资指数有所改善。

中国中小企业协会认为，未来，随着各部门加大对实体经济的支持力度，中小企业也将获得更多支持，更好发展。

——现代化铁路基础设施体系加快构建

据中国国家铁路集团有限公司消息，今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。

国铁集团发改部负责人表示，集团将持续提升铁路基础设施互联互通水平，增强铁路网整体功能和效益，高质量推进铁路规划建设，为巩固和增强经济回升向好态势作出积极贡献。

(责编：罗知之、高雷)

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