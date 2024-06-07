人民网记者 王绍绍

今年以来，我国经济延续回升向好态势，经济增速稳中有升，结构调整稳中有进。从今年年初良好开局“开门红”，到一季度优异“成绩单”，我国经济高质量发展扎实推进，经济运行中积极因素增多，发展动能持续增强，呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征。

日前，国家统计局、中国物流与采购联合会发布的5月份中国采购经理指数显示，5月份制造业采购经理指数为49.5%，较上月下降0.9个百分点，指数有所回调。从分项指数来看，5月份生产指数为50.8%，继续位于临界点以上，生产经营活动预期指数为54.3%，始终保持较高运行水平，表明制造业企业生产继续保持扩张，新动能继续保持增长势头。

“从分项指数变化来看，5月份PMI（制造业采购经理指数）指数虽有所回调，但经济稳定回升仍具备基础。”中国物流信息中心分析师文韬表示，整体而言，5月份制造业运行存在波动，其中有假期因素和外部环境的影响，但宏观经济运行基础仍然稳定。当前，大规模设备更新和消费品以旧换新、超长期特别国债等宏观组合政策正在有力推进，将持续增强经济回升动力。

在海南文昌，商业航天“冲上云霄”，中国首个商业航天发射场一号发射工位，将在今年实现常态化发射；在深圳街头，低空经济“蓄势起飞”，无人机自动送餐成为城市生活新景观，消费级无人机已占全球七成以上份额；在安徽合肥，人形机器人“进厂上岗”，自动完成车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等环节作业……近年来，我国新材料、电子信息、新能源汽车等新兴产业生机勃发，脑机接口、新型显示、量子计算等未来产业加速成长，高新技术的研发创新正在持续赋能我国制造业迈向“中国智造”新阶段。

透过数据看实力，我国高技术制造业稳步向前。国家统计局发布的最新数据显示，5月份，高技术制造业采购经理指数为50.7%，连续7个月保持在扩张区间，生产指数和新订单指数分别保持在52%以上和51%以上。铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业的生产指数连续3个月位于扩张区间，相关行业的企业产能释放较快。

“高技术制造业市场前景广阔、应用场景丰富，是需求牵引供给的重要手段，有助于制造业加快锻造长板、补齐短板，在保障产业链、供应链安全稳定方面发挥了关键作用。”赛迪研究院工业经济研究所工业运行研究室主任乔宝华表示，5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术加速发展，加快了制造业智能化、数字化、绿色化转型步伐，为新能源、电子信息等高技术制造业拓宽市场空间，推动高技术制造业驶入快车道。

制造业高质量发展离不开需求侧的有力牵引。近年来，我国供需两侧循环持续协调畅通，各地加快推进大规模设备更新和消费品以旧换新行动，因地制宜部署多项举措。

山西聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗七个领域设备更新改造，从供给、需求两端发力，着力提升产业高端化、智能化、绿色化水平；四川开展大规模设备更新和技术改造“全川行”活动，分领域、分行业组织金融、供需等专题对接，为工业领域大规模设备更新和技术改造注入金融活水；云南实施先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、本质安全水平提升“四项行动”，推进重点行业、企业大规模设备更新和技术改造……

“大国经济的特征与优势在于以内需为主导、内部可循环，确保国内消费者想消费、敢消费、能消费。”北京大学经济学院副院长、商务部全球价值链专家张辉表示，要以提高制造业创新能力和促进制造业产业结构高级化为目标，鼓励现代工业特别是人工智能、新能源、新材料、高端装备制造和现代医药等高精尖制造业的发展，以生产的效率提升增加分配的主动空间，进一步扩大内需市场的源头活水。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经