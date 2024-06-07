人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

制造业蓄势赋能 中国经济稳中向好动力足

人民网记者 王绍绍
2024年06月07日08:24 | 来源：人民网
小字号

今年以来，我国经济延续回升向好态势，经济增速稳中有升，结构调整稳中有进。从今年年初良好开局“开门红”，到一季度优异“成绩单”，我国经济高质量发展扎实推进，经济运行中积极因素增多，发展动能持续增强，呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征。

日前，国家统计局、中国物流与采购联合会发布的5月份中国采购经理指数显示，5月份制造业采购经理指数为49.5%，较上月下降0.9个百分点，指数有所回调。从分项指数来看，5月份生产指数为50.8%，继续位于临界点以上，生产经营活动预期指数为54.3%，始终保持较高运行水平，表明制造业企业生产继续保持扩张，新动能继续保持增长势头。

“从分项指数变化来看，5月份PMI（制造业采购经理指数）指数虽有所回调，但经济稳定回升仍具备基础。”中国物流信息中心分析师文韬表示，整体而言，5月份制造业运行存在波动，其中有假期因素和外部环境的影响，但宏观经济运行基础仍然稳定。当前，大规模设备更新和消费品以旧换新、超长期特别国债等宏观组合政策正在有力推进，将持续增强经济回升动力。

在海南文昌，商业航天“冲上云霄”，中国首个商业航天发射场一号发射工位，将在今年实现常态化发射；在深圳街头，低空经济“蓄势起飞”，无人机自动送餐成为城市生活新景观，消费级无人机已占全球七成以上份额；在安徽合肥，人形机器人“进厂上岗”，自动完成车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等环节作业……近年来，我国新材料、电子信息、新能源汽车等新兴产业生机勃发，脑机接口、新型显示、量子计算等未来产业加速成长，高新技术的研发创新正在持续赋能我国制造业迈向“中国智造”新阶段。

透过数据看实力，我国高技术制造业稳步向前。国家统计局发布的最新数据显示，5月份，高技术制造业采购经理指数为50.7%，连续7个月保持在扩张区间，生产指数和新订单指数分别保持在52%以上和51%以上。铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业的生产指数连续3个月位于扩张区间，相关行业的企业产能释放较快。

“高技术制造业市场前景广阔、应用场景丰富，是需求牵引供给的重要手段，有助于制造业加快锻造长板、补齐短板，在保障产业链、供应链安全稳定方面发挥了关键作用。”赛迪研究院工业经济研究所工业运行研究室主任乔宝华表示，5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术加速发展，加快了制造业智能化、数字化、绿色化转型步伐，为新能源、电子信息等高技术制造业拓宽市场空间，推动高技术制造业驶入快车道。

制造业高质量发展离不开需求侧的有力牵引。近年来，我国供需两侧循环持续协调畅通，各地加快推进大规模设备更新和消费品以旧换新行动，因地制宜部署多项举措。

山西聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗七个领域设备更新改造，从供给、需求两端发力，着力提升产业高端化、智能化、绿色化水平；四川开展大规模设备更新和技术改造“全川行”活动，分领域、分行业组织金融、供需等专题对接，为工业领域大规模设备更新和技术改造注入金融活水；云南实施先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、本质安全水平提升“四项行动”，推进重点行业、企业大规模设备更新和技术改造……

“大国经济的特征与优势在于以内需为主导、内部可循环，确保国内消费者想消费、敢消费、能消费。”北京大学经济学院副院长、商务部全球价值链专家张辉表示，要以提高制造业创新能力和促进制造业产业结构高级化为目标，鼓励现代工业特别是人工智能、新能源、新材料、高端装备制造和现代医药等高精尖制造业的发展，以生产的效率提升增加分配的主动空间，进一步扩大内需市场的源头活水。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜ “三百六十行”上新！毕业生迎来就业新选择
　　恰逢毕业季，“三百六十行”又上新了！ 近日，人力资源社会保障部发布公示，拟增加网络主播、生成式人工智能系统应用员、用户增长运营师等19个新职业，同时增加直播招聘师、生活服务体验员等29个新工种。 数据显示，2023年中国直播电商市场规模达到4.9万亿元，直播行业从业人员超过千万人大关。…
我国已累计建成246家绿色数据中心
　　人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）6月6日，中国电子学会联合中国电子技术标准化研究院等单位在合肥举办“节能服务进企业”暨绿色数据中心对接推广活动。工业和信息化部节能与综合利用司二级巡视员慕颖介绍，全国累计建成246家绿色数据中心，平均电能利用效率（PUE）约为1.2，全国新建大型及以下数据中心PUE降到1.3以下，绿色发展底色更加鲜明。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部